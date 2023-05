Taghi nu helemaal alleen op nieuwe afdeling in EBI: 'Aangepaste berghokken'

Ridouan Taghi is in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI) nog verder in isolement geplaatst. De directie van de gevangenis heeft hem twee weken geleden binnen de inrichting overgeplaatst. Hij verblijft nu op een nieuwe afdeling die bestaat uit één cel en één leefruimte, zo bevestigt een advocaat aan Crimesite.

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is een speciale afdeling gebouwd voor Ridouan Taghi. De meest beruchte bewoner zit niet meer op een afdeling met zes cellen, maar helemaal alleen. De EBI kende altijd vier afdelingen met elk zes cellen. Het lijkt erop dat de nieuwe afdeling E1 speciaal voor Taghi is geïntroduceerd. Volgens zijn advocaat, Thomas van der Horst, is de leefruimte aanzienlijk kleiner dan op de vorige afdeling en zijn er minder faciliteiten. Van der Horst: "Taghi beschrijft de afdeling als twee aangepaste opberghokken." De directie van de gevangenis heeft Taghi twee weken geleden overgeplaatst. Hij heeft nu één cel en één leefruimte, zo bevestigt zijn advocaat aan Crimesite. Contact tussen Taghi en medegedetineerden was overigens al enige tijd onmogelijk. Hij wordt verdacht van diverse moorden of het aanzetten tot het plegen van moorden. Taghi is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Zijn advocaat Inez Weski werd onlangs opgepakt omdat ze hem zou hebben geholpen met het doorgeven van informatie. Eerder werd zijn neef en advocaat Youssef Taghi veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor hulp bij een ontsnappingsplan en het doorgeven van informatie.