Beeld Peerke Donders blijft nog staan: klagers moeten naar andere rechter

Het beeld van Peerke Donders blijft voorlopig staan waar het staat: in het Wilhelminapark in Tilburg. Actievoerders waren naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat het beeld racistisch is en in een museum thuis hoort en niet op een openbare plaats. Maar de rechter vindt dat ze op de verkeerde plek zijn met hun eis.

Missionaris Peerke Donders sprak zich in de 19e eeuw al uit tegen slavernij. Het beeld uit 1923 toont Donders met voor hem een knielende melaatse man. Cuvalay noemt het beeld racistisch: “Mijn voorouders worden als hulpeloos en minderwaardig afgebeeld. Peerke Donders kijkt neerbuigend op hen neer. De werkelijkheid is vervormd en daardoor is het beeld misleidend. Maar het is wel beeldvorming voor mijn kinderen, en ook voor witte kinderen”, zei hij tijdens de behandeling van de zaak.

“Donders heeft bewust heiligdommen mee vernietigd.”

Om aan de huidige gevoeligheid tegemoet te komen, plaatste de gemeente Tilburg een bordje bij het beeld dat uitleg geeft: “In die tijd was een dergelijke verbeelding gebruikelijk. Vandaag de dag zien wij hierin een onmiskenbaar symbool van koloniale overheersing.” Met die tekst was ook de Stichting Petrus Donders niet gelukkig. Die benadrukt dat het beeld de priester Donders voorstelt die de zegen geeft door een handoplegging. Het is in hun ogen dus geen onderdrukking. Cuvalay ziet dat anders: “De mensen van de Stichting Petrus Donders mogen wel vinden dat hij vrij van zonden is, maar Donders heeft bewust de Afrikaanse en inheemse gebruiken en heiligdommen verboden en mee vernietigd.”

“Dit is een morele overwinning.”