Bert en Karin krijgen hoge Belgische onderscheiding voor hulp aan Wallonië

Ze zijn er nog een beetje beduusd van. Bert en Karin de Jonge uit Geldrop kregen afgelopen weekend in België een bijzondere onderscheiding. Het Ereteken voor Moed en Zelfopoffering. Een hele mond vol en de ceremonie loog er ook niet om. “Toen we de zaal binnenkwamen, vroegen we ons af of we wel helemaal goed waren”, zegt Karin lachend. “Veel medailledragers, militaire uniformen en vlaggen. Het was heel officieel allemaal.”

Bert en Karin rijden al twee jaar vrijwel elke week vanuit Geldrop naar Wallonië om hulp te bieden. Daar hebben inwoners namelijk nog altijd veel last van de gevolgen van de overstromingen uit de zomer van 2021. Wat begon als een eenmalige hulpactie groeide uit tot wekelijkse autoritten met het busje vol spullen, van broden, tot verf, tot wasmachines en fietsen. “Laatst hadden ze rollators nodig en toen heb ik er 8 kunnen regelen”, zegt Bert. De nood van de mensen in Wallonië laat Bert en Karin na twee jaar nog steeds niet los. "En daarom hebben ze de onderscheiding gekregen," zegt Tim Francis, voorzitter van de afdeling Limburg van de Koninklijke en Menslievende Vereniging van Dragers en Eretekens van België. Ook weer een hele mond vol.

"Ze laten het niet los. Dat zie je niet vaak"

Volgens Francis is het ereteken heel speciaal. “Elk jaar reiken we hem uit aan mensen die in de actualiteit zijn omdat ze iets bijzonders doen.” Zo krijgen mensen die bijvoorbeeld een leven hebben gered het ereteken. “En we hebben onlangs twee brandweermannen onderscheiden die om het leven zijn gekomen bij het bestrijden van een brand.” Kortom: de onderscheiding krijg je niet zomaar. Een lid van de vereniging die in Nederland woont, had de reportage van Omroep Brabant over Bert en Karin gezien. “Deze mensen doen dit gewoon spontaan in het buitenland. Ze zijn er dagelijks mee bezig. Ze laten het niet los. Dat zie je niet vaak. Als je dit twee jaar lang zo doet, vanuit een buurland, dan is dat een heldendaad”, zegt Francis.

"De onderscheiding is voor alle hulpverleners in Wallonië"