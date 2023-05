175 honden van horrorfokker in Eersel hebben al een nieuw baasje

175 honden die bij hondenfokker Jan Paridaans in Eersel zijn weggehaald, hebben al een nieuw baasje. De Dierenbescherming heeft ze herplaatst, zegt een woordvoerder. Het gaat om viervoeters die onder meer in december vorig jaar bij de fokker zijn weggehaald. Ze kregen niet de juiste zorg, werden niet op een goede manier gehouden en hadden gezondheidsproblemen.

In totaal zijn alle 700 honden in beslag genomen. De fokker zelf is dinsdag aangehouden bij een nieuwe controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Al enige tijd ligt het bedrijf van de 'horrorfokker' onder de loep bij meerdere instanties, vanwege de vele misstanden.

Een groot deel van de in beslag genomen honden komen volgens de Dierenbescherming via een tijdelijke opvangplek bij meerdere opvanglocaties van de organisatie terecht. Die liggen onder meer in Enschede, Gouda, Zandvoort en Born. Van daaruit gaan de honden naar adoptiegezinnen.

“Mensen moeten zich goed realiseren dat ze een volwassen hond in huis halen, die ze moeten verzorgen als een pup”, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming. “De honden zijn niks gewend. Weten niet hoe het is om in een gezin te functioneren en ze zijn nog niet zindelijk.”

Gescreend

Nadat de 'Eersel-honden', zoals ze bij de Dierenbescherming worden genoemd, bij de organisatie binnenkomen, worden ze meerdere keren gescreend. Zo kijken artsen hoe gezond de honden zijn.

"Daarnaast kijken medewerkers in onze asielen naar het gedrag en karakter van de dieren. Zo krijgen we een beeld van wie een geschikte, toekomstige eigenaar kan zijn", legt de woordvoerder van de Dierenbescherming uit. "Ook worden de honden goed opgevangen en gaan medewerkers van de hondenafdelingen van de asielen met de dieren aan de slag. Trainers en gedragsdeskundigen kunnen bijspringen als meer begeleiding nodig blijkt te zijn."

Het is de bedoeling dat de honden daarna zo snel mogelijk een nieuw thuis krijgen. En dat gaat volgens de Dierenbescherming ‘verrassend snel’, blijkt uit de 175 honden die al een nieuw baasje hebben.

'Bij nul begonnen'

Nadat een hond een nieuw 'thuis' heeft gekregen, houdt de Dierenbescherming contact met de baasjes. Zo kunnen adoptiegezinnen met vragen bij medewerkers van de Dierenbescherming terecht. "Mocht meer begeleiding nodig zijn, dan kunnen gedragsdeskundigen of trainers een handje helpen”, geeft de woordvoerder aan.

Over het algemeen gaat het volgens de Dierenbescherming goed met de herplaatste honden. “Zeker als je je bedenkt dat we met de dieren in feite bij nul zijn begonnen.”

