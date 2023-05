Regenboogvlag van COC-pand gerukt en in brand gestoken: 17-jarige opgepakt

Een 17-jarige jongen uit Veldhoven is dinsdag opgepakt voor het vernielen van de regenboogvlag van het COC-pand in Eindhoven. Op 8 april trok een groep mannen de vlag van de belangenorganisatie voor lhbti'ers van de muur en stak die in brand. Een vrijwilliger van het COC werd in zijn gezicht geslagen, toen hij er iets van zei.

De jongen uit Veldhoven heeft bekend dat hij deel uitmaakte van de groep. Hij wordt niet verdacht van het mishandelen van de vrijwilliger, maar wel van openlijke geweldpleging. De politie heeft ook een tweede persoon aangehouden als verdachte. Maar na onderzoek lijkt het er sterk op dat deze man tijdens de vernieling ergens anders was. Beiden zijn na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek naar de belaging van het COC-gebouw in Eindhoven gaat door. De politie sluit niet uit dat meer mensen worden aangehouden. Voetbalsupporters

Op het moment dat het pand van COC werd belaagd, was er binnen een bijeenkomst bezig voor jongeren tot en met achttien jaar. Een groep onbekenden trok de regenboogvlag eraf en stak die in brand. De vrijwilliger die hen daarop aansprak, kreeg een klap tegen zijn hoofd. Het zou volgens het COC gaan om voetbalsupporters. Het voorval gebeurde een uur voordat de wedstrijd PSV tegen Excelsior begon. Of het ook supporters van de Eindhovense club waren, is niet duidelijk. Zwarte kleding

"We wisten dat het voetbalsupporters waren die naar een wedstrijd van PSV gingen, omdat ze zelf het woord PSV gebruikten. Maar of het dan om Excelsior- of PSV-supporters gaat, dat weten we niet", zei de voorzitter van het COC na het voorval. Het ging om een groep van zo'n twintig mannen die zwarte kleding droegen. Ze liepen met veel gejoel en gebrul door de straat. "Een van hen klom op de schouders van een andere man en ze haalden de vlag eraf. Het was een enorm enge situatie", zegt de voorzitter. "We zijn nog steeds angstig. De jongeren durven zich ook niet op straat te laten zien met regenboogkleding of regenboogvlaggen."