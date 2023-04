Regenboogvlag hangt weer na homofoob geweld: 'Liefde is het antwoord'

De lhbti-gemeenschap in Eindhoven toont zich strijdbaar na de aanval en de vernieling van een regenboogvlag vorige week. Honderden mensen kwamen zaterdag naar het COC-pand, waar symbolisch een nieuwe regenboogvlag werd opgehangen.

De boodschap van homo's, lesbiennes en transgenders is duidelijk: "Wij laten ons niet terug de kast in sturen en blijven wie we zijn. Haat zullen wij beantwoorden met liefde", zeggen ze. Tijdens de bijeenkomst sprak Astrid Oosenbrug, de voorzitter van COC Nederland. Ze is woedend. "Hoe haal je het in godsnaam in je hoofd? Dit moet echt stoppen! Blijf met je tengels van onze jongeren af!"

Behalve strijdbaarheid, is er ook veel woede en verdriet over wat er vorige week in Eindhoven gebeurde. Toen werd een vrijwilliger van het COC geslagen, de regenboogvlag werd door voetbalhooligans in brand gestoken.

De 67-jarige Mart de Korte, die in de jaren 70 streed voor homorechten en acceptatie, begrijpt niet waarom hooligans kwetsbare jongeren belaagden. Hij is zwaar geëmotioneerd als hij over het incident praat en begint te huilen: "Ik denk: dit kan niet en dit mag niet".