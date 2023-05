Dader basisschoolmoord op Jesse (8) blijft langer in tbs

De man die in 2006 op een basisschool in Hoogerheide de achtjarige Jesse doodstak komt voorlopig niet op vrije voeten. De rechtbank heeft zijn verblijf in een tbs-kliniek opnieuw met de maximale twee jaar verlengd. C. is al wel uitbehandeld, maar hij moet laten zien dat hij persoonlijk gegroeid is en in de toekomst op eigen benen kan staan. Het gaat met kleine stapjes en daarom heeft het tijd nodig, vindt de rechtbank.

Julien C. (36) liep op 1 december 2006 basisschool Klim-Op binnen met een mes. Hij kwam in een leeg klaslokaal. Alleen de achtjarige Jesse was daar even om iets te pakken. C. stak de scholier dood. Waarom C. dat deed is nooit opgehelderd.

Duidelijk is wel dat hij er geestelijk slecht aan toe was. Hij kampte met diverse aandoeningen, waaronder schizofrenie, psychoses en autisme. Hij rookte ook wiet en dronk alcohol.

Julien C. kreeg uiteindelijk bijna 12 jaar gevangenisstraf en tbs. De straf heeft hij uitgezeten. De tbs loopt nog en kan oneindig verlengd worden. Bij hem gebeurde dat al diverse keren met de maximale twee jaar. Dat geeft aan dat hij er nog niet is en dat er binnen korte tijd geen grote vooruitgang verwacht wordt.

Veiligheid voorop

De rechtbank besloot weer met twee jaar te verlengen. De belangrijkste bezwaren om hem vrij te laten gelden nog steeds: de veiligheid van de samenleving in het algemeen en het gevaar op herhaling.

De rechters volgen de eis van de officier van justitie en het advies van deskundigen die C. goed kennen en nog twee jaar met hem willen doorgaan. Ze stellen dat hij is uitbehandeld maar wel nog moet laten zien wat hij allemaal geleerd heeft. Hij houdt zich aan regels en afspraken. Dat gaat goed. Maar omgaan met spanningen en problemen lukt hem minder goed. Daarom blijven toezicht en begeleiding noodzakelijk binnen de kliniek.

De rechtbank benadrukte dat het doel van tbs is om terug te keren in de samenleving. "Hij staat aan het begin van dit traject. Verloven worden verder uitgebreid," zei de rechtbankvoorzitter. Voor de rechtbank is het nu belangrijk om goed te monitoren hoe hij omgaat met zijn vrijheden.

Er is al wel gesproken over het volgende doel: beschermd en begeleid wonen. Maar wanneer dat doel behaald wordt, is afhankelijk van hoe hij zich de komende jaren ontwikkelt.

Over twee jaar komt een nieuw rapport over zijn voortgang. De rechtbank oordeelt daar dan over in mei 2025.

