Vermist meisje verstopt zich in paniek in een beddenwinkel

Een vermist meisje is woensdag gevonden in een beddenzaak aan de Markt in Roosendaal. "Ik zag ineens twee voeten onder een bed", vertelt verkoopster Petra. Naast haar lag een vriendje, maar ze wilden niet onder het bed vandaan komen. Ze waren in paniek, omdat ze even daarvoor bedreigd waren."

Petra lukte het uiteindelijk om het vertrouwen te winnen van de twee zestienjarigen. Ze had ondertussen 112 gebeld. "De telefoniste adviseerde mij de jongeren naar een plek te brengen waar ze ongezien op de politie konden wachten. De twee zijn met mij meegelopen naar een kamertje achter in de zaak", vertelt Petra een dag later.

"De twee tieners voelden zich bedreigd door een groepje jongeren en zijn mijn winkel in gevlucht."