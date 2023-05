Focus moet bij PSV op AZ na hectische week: 'Maar dat is heel lastig'

Zo'n dertig miljoen euro. Dat gigabedrag staat zondag potentieel op het spel voor PSV tijdens de laatste competitiewedstrijd van dit voetbalseizoen tegen AZ. De aanloop naar dit cruciale duel verloopt nogal turbulent, door het opstappen van coach en clubicoon Ruud van Nistelrooij. Aan de Eindhovense sportpsycholoog Joost Pluijms de vraag hoe je kan voorkomen dat deze onrust de Eindhovense voetbalclub nog meer schade berokkent.

"Het verbaasde mij als sportliefhebber hoe het woensdag bij PSV ging", vertelt Pluijms. Het per direct opstappen van Van Nistelrooij kwam voor hem - net als voor bijna de hele buitenwacht - als een volslagen verrassing. Vooral de timing is opmerkelijk te noemen, pal voor AZ-uit. Die wedstrijd is voor PSV namelijk van groot belang. "Kennelijk is er dus iets serieus gebeurd", meent Pluijms.

Volgens Pluijms is het heel belangrijk dat PSV spelers en stafleden de afgelopen dagen ruimte voor mentaal herstel heeft gegund. "Want iedereen reageert anders op zo'n situatie. Er zullen misschien spelers zijn die denken: 'Eindelijk!' Maar er zitten mensen bij die balen en Van Nistelrooij een fijne coach vinden. De een vindt het fijn om er even over te praten, bijvoorbeeld met teamgenoten. Een ander zal helemaal niks willen. Die gaat iets doen buiten het voetbal, dat geeft diegene dan rust."

Grote vraag is of zoiets op korte termijn mogelijk is. "Dat is heel lastig, dat wordt de uitdaging", beseft Pluijms. "Je gaat nu een nieuw proces in. Assistent Fred Rutten moet nu de beslissingen nemen. Kan hij de relatie tussen de spelers - want mogelijk speelt er op de achtergrond vanalles - zover krijgen dat er een werkbare situatie is zondag? Is iedereen bereid voor het team te werken? Mogelijk gaat Rutten kleine aanpassingen aanbrengen, andere spelers op een of twee posities. Of past hij de tactiek ietsje aan."

Psychologisch is het volgens Joost belangrijk om vooral niet te veel te wijzigen. "Ik zou zeggen: stick to the plan. PSV heeft best een goede serie neergezet na de winterstop. Je hebt dit seizoen ook vier keer gewonnen van Ajax, dus vertrouw op de dingen die goed zijn gegaan. Ik ben echt heel nieuwsgierig wat zondag gaat brengen, want er is natuurlijk wel een bommetje ontploft..."

LEES OOK:

Ruud van Nistelrooij per direct weg bij PSV, Fred Rutten neemt taken over

PSV-fans zijn stomverbaasd door vertrek en eisen uitleg van Van Nistelrooij