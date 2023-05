Izabella (4) bleef achter in bus touringcarbedrijf: 'Dit kan écht niet'

Het had nooit mogen gebeuren, zo simpel is het. Dat concludeert touringcarbedrijf Van Gompel nadat een 4-jarig meisje gisteren na een schoolreisje alleen in de bus achterbleef.

Ron Vorstermans Geschreven door

“Dit kan écht niet.” Zo vult algemeen directeur Gert-Jan Lommerse zichzelf meermaals aan vrijdagochtend. “Nee, dit mag nooit de bedoeling zijn. Ik heb de chauffeur zowel gisteravond aan de telefoon als vanochtend in persoon hierop aangesproken. Hij moet zorgen dat de bus gecontroleerd wordt voordat hij vertrekt. Dat is gewoon protocol.” Maar dat gebeurde dus niet donderdagmiddag. De kinderen van basisschool 't Palet in Eindhoven gingen na een schoolreisje in Uden naar huis, maar toen iedereen op school was afgezet bleek er iemand vermist: de 4-jarige Izabella.

“Iedereen heeft hier natuurlijk schuld."

Ze was in slaap gevallen in de bus. Maar toen dat ontdekt werd, was de bus alweer onderweg naar Helvoirt om bovenbouwleerlingen van dezelfde school op te halen bij recreatiepark Duinoord. Na wat telefoontjes heen en weer werd Izabella in Helvoirt door haar moeder Antje opgepikt. De basisschool stelde voor het kind met die bus terug mee naar de school te brengen, maar Antje vertrouwde de boel niet meer en wilde haar kind koste wat kost zelf naar huis brengen. Ze is nog steeds boos dat haar kind over het hoofd is gezien, ook door de schoolleiding. Izabella blijft vrijdag dan ook thuis. “Iedereen heeft hier natuurlijk schuld", zegt Lommerse. "Toen wij werden benaderd door de school dat ze een kind misten hebben we meteen de chauffeur gebeld. Die heeft naar ons teruggekoppeld dat het meisje terecht was. In Helvoirt is ze door een leraar opgevangen voordat ze werd opgehaald.”

"Dit is daar te belangrijk voor.”