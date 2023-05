Dodelijk ongeluk Highland Games: werper van metalen bal wordt niet vervolgd

De man die tijdens de Highland Games in augustus 2022 een metalen bal gooide waardoor de 65-jarige Jan uit Geldrop overleed, wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) valt de werper van de bal niks te verwijten. Er wordt nog wel onderzocht of de organisatie van het evenement wordt vervolgd. De organisatie vroeg namelijk geen vergunning aan.

Op 7 augustus 2022 overleed Jan toen hij door een metalen bal werd geraakt, toen hij achter een hoge heg doorliep. Dat gebeurde op een pad van het Landgoed Kasteel Geldrop. Daar werden op dat moment de Highland Games gehouden. Dat is een traditioneel Schots volksspel.

De politie startte een uitgebreid onderzoek waarvoor omstanders en een deskundige uit Schotland werden verhoord. De man die de bal wegslingerde, werd lange tijd als verdachte gezien. Het OM concludeert nu dat hem niks te verwijten valt. Daarom wordt de zaak geseponeerd.

Het Functioneel Parket van het OM doet nog wel onderzoek of de organisatie van de Highland Games iets te verwijten valt. De gemeente Geldrop had geen vergunningsaanvraag ontvangen voor het evenement.

Grote shock

Omstanders vertelden eerder aan Omroep Brabant dat zij in shock waren na het noodlottige ongeluk. "Toen de bal over de heg vloog en er daarna gegil klonk, werd het al snel doodstil. Mensen schrokken zich rot", vertelde omstander Jos.

In een tuin op het terrein werd na het dodelijk ongeluk een gedenkplaats gemaakt waar mensen bloemen neerlegden. "Het raakt mensen diep, vooral omdat het een bekende was in Geldrop."

