Fans van Jack Jersey eren hun overleden held met bedevaart

Met de zonnebril op en onder luid gezang lopen zo'n twintig mannen vrijdag in een stevig tempo van Breda naar Roosendaal. Ze zijn onderweg naar begraafplaats Zegestede in Roosendaal, waar Jack de Nijs, beter bekend als zanger Jack Jersey, begraven ligt. Met hun bedevaart willen de mannen de in 1997 overleden Roosendaalse zanger eren.

"Het gaat hartstikke goed. Het is super lekker weer en het is gezellig", zegt Albert Meeuwissen. Hij is een van de mannen die de tocht vrijdag afleggen. We spreken hem aan het einde van de middag, als de groep net voorbij Rucphen is. Nog zo'n drie kilometer tot het graf van Jack Jersey. "Het was een eindje lopen, maar we hebben wat tussenstops gehad. Dan is het prima te doen." De wandelaar luistert, net als de rest van de groep, met veel plezier naar de muziek van Jack Jersey. "Ik ben een hele grote fan van hem", zegt Albert. "Zijn muziek brengt heel veel vreugde. Het is ook een soort melancholie voor mij, want mijn ouders draaiden zijn muziek vroeger altijd."

"Hij heeft twintig miljoen platen verkocht en 74 hits gehad in de Top 40."

Dat is niet de enige reden dat de mannen besloten om zo'n twintig kilometer wandelen. Twee jaar geleden hebben fans met een petitie geprobeerd om een standbeeld van Jack Jersey in Roosendaal te krijgen. De gemeente heeft dat toen afgewezen. "Dat vonden we heel raar, omdat hij zo'n ongelofelijk grote artiest is", legt Ger Thijssen uit. Hij is initiatiefnemer van de bedevaart. "De man heeft twintig miljoen platen verkocht en 74 hits gehad in de Top 40. Dat zijn aantallen waar Guus Meeuwis, met alle respect, zich in zijn leven niks bij voor kan stellen." De fans besloten daarom: als dat standbeeld er niet komt, dan komt er een bedevaart. "En zo gezegd, zo gedaan", zegt Ger met een lach op zijn gezicht. De mannen zijn onder meer door Etten-Leur, Sprundel en Rucphen gelopen. Onderweg maken ze aan paar stops. Onder het genot van een biertje luisteren ze naar muziek. "Bij ieder café of rustplek was er muziek van Jack."

"Het wordt een mooie avond."

Met een aantal biertjes achter de kiezen zit de sfeer er aan het einde van de middag dan ook goed in. Maar dat doet niets af aan hun tempo. Met een stevige pas komen de mannen steeds dichter bij hun einddoel. "Bij zijn graf leggen we een mooie bos bloemen. De zus van Jack komt, net als wat artiesten die met hem hebben gewerkt", zegt Ger. Als de mannen bij het graf aankomen, wordt het nummer 'At the End of It All' van de artiest gedraaid. Ze nemen een momentje om Jack te eren en pakken er dan allemaal een blikje bier bij, terwijl ze napraten over de tocht. "Het is heel jammer dat de gemeente Roosendaal niet erkent wie ze in haar gemeente heeft gehad. We moeten deze artiest koesteren", vindt Ger. Met hun aankomst bij het graf zit de tocht erop, maar de avond nog niet. De fans gaan naar een café in Roosendaal. "Daar komt een oude geluidsman van Jack, die oude originele muziekbanden heeft. Hij gaat nummers van Jack zingen. Het wordt een hele mooie avond."

Een momentje bij het graf van Jack Jersey.

Zanger Jack Jersey uit Roosendaal.