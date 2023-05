Uitslaande brand bij woonboerderij met rieten dak

Aan de Vresselseweg in Sint-Oedenrode woedt zaterdagmiddag brand bij een woonboerderij met een rieten dak.

"Er staan twee gebouwen op dit erf. Ik denk dat de brand niet woedt in het woongedeelte, maar dat weet ik niet zeker", laat een 112-correspondent weten. Volgens hem staat een van de twee gebouwen 'volledig in brand'.

Rietdakteam

Het vuur werd rond twaalf uur zaterdagmiddag ontdekt. Vanwege de uitslaande brand zijn drie brandweerwagens opgeroepen.

Vanwege het rieten dak komt ook een zogenoemd rietdakteam vanuit Gelderland naar Sint-Oedenrode. Dat team is gespecialiseerd in het bestrijden van branden in rieten daken.

Meer informatie ontbreekt vooralsnog.