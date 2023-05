Fred Rutten legt uit waarom hij vertrekt bij PSV

PSV sloot eerste pinksterdag een roerige week positief af met een overwinning op AZ en als definitieve nummer twee van de Eredivisie. Maar het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij was een flinke smet op dit seizoen. Ook Fred Rutten gaf aan te gaan vertrekken bij de Eindhovense club. De assistent-trainer reageerde zondag voor het eerst wat uitgebreider op zijn aanstaande afscheid.

Er is volop gespeculeerd over het vertrek van Rutten. Het zou niet goed zitten in de staf en daarom gaat hij weg. Zondag na de wedstrijd tegen AZ reageerde hij wat uitgebreider op zijn besluit. “Het heeft niet gebotst met Ruud”, ontkent hij de geruchten. “Maar als collega’s heb je natuurlijk meningsverschillen. Ik heb ook nog nooit ervaren dat de assistent en de hoofdtrainer honderd procent dezelfde visie hebben.”

"Op een gegeven moment komen er haarscheurtjes en discussiepunten."

Maar toch zat Rutten niet meer op zijn plek. “Ik heb een tijd terug bij Ruud aangegeven dat ik in deze rol niet door wilde gaan. Op een gegeven moment komen er haarscheurtjes en discussiepunten. Dan moet ik in de spiegel kijken. Kan ik dit volgend jaar weer doen?” Het antwoord was nee en dat komt ook door fysieke klachten. “Ik heb vorig jaar een fysiek probleem gehad. Dat was een moeilijke periode. Dat is in mijn hoofd wel helemaal weg, maar ik wil de rol die ik dit jaar had niet mijzelf weer aandoen.”

"Fred heeft alle neuzen dezelfde kant op gekregen."