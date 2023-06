Kapel verwoest door omgevallen boom, maar binnenkort luidt de klok weer

Alsof hij nooit weg is geweest, klingelt het klokje weer in de Sint Antoniuskapel in Lepelstraat. Het bedehuisje werd vorig jaar zomer verwoest toen er tijdens een stevige onweersbui een boom op viel. Vrijwilligers zijn sindsdien al maanden in touw om de trots van het dorp in ere te herstellen.

De nieuwe kapel is grotendeels gebouwd met overgebleven materialen van de 'oude' kapel uit 2000. “Het gedeelte dat nog goed was, hebben we laten staan. De rest is opgemetseld met schoon gebikte en nieuwe steentjes. In de boogjes zijn de bestaande glas-in-loodramen geplaatst die wonder boven wonder gespaard zijn gebleven”, legt vrijwilliger Cees de Kock uit.

Naast de kapel is ook een stukje stam van de omgevallen boom terug op zijn plaats gezet. Stan: “We willen ermee laten zien wat natuurgeweld kan aanrichten. Later komt er een plaquette op met een foto van de oude kapel met een gedicht erbij over wat er gebeurd is.”