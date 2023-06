Ongeregeldheden na 13-0 verlies Den Bosch: supporters gestraft door KNVB

Bij de eerstvolgende uitwedstrijd van FC Den Bosch zijn de Bossche supporters niet welkom. Dat heeft de KNVB beslist nadat supporters zich misdroegen na de historische nederlaag van 13-0 tegen PEC Zwolle, begin maart. Onruststokers stichtten onder andere brand in de wc's en gooiden fakkels op het veld.

FC Den Bosch beleefde op de bewuste 3 maart een horrorwedstrijd tegen koploper PEC Zwolle. Aan het einde van de wedstrijd stonden de veelzeggende cijfers van 13-0 op het scorebord.

Het bleek de grootste uitslag ooit in de Eerste Divisie en de grootste nederlaag in de geschiedenis van de Bossche club. Trainer Jack de Gier, die zijn vertrek al maanden ervoor had aangekondigd, werd door de clubleiding meteen op straat gezet.

Cadeau

Een paar weken na de historische nederlaag kon de club weer relativeren en kregen alle supporters die bij de wedstrijd waren een warme excuusbrief thuisgestuurd van de algemeen directeur. Bij de brief zat een sleutelhanger erbij met de tekst 'Dè was kut! Mar ik war d'r bij!'

Een samenvatting van de wedstrijd.