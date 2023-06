Nina had slapeloze nachten door sportsupplement: ‘Ik nam steeds meer’

Nina Haans (24) uit Tilburg doet vijf dagen per week aan krachttraining. Om langer en zwaarder te kunnen trainen gebruikte ze jarenlang pre-workout, poeder met veel cafeïne dat je mengt met water. Het effect is vergelijkbaar met zo'n vijf koppen koffie. Maar ze had al snel meer nodig, waardoor ze bijwerkingen kreeg. “Ik was de hele training aan het krabben. En na het sporten viel ik niet meer in slaap", vertelt ze.

We spreken Nina in de sportschool in Tilburg, waar ze bijna iedere dag te vinden is. Ze is personal trainer en probeert anderen te inspireren door haar eigen workouts te delen op Instagram. Dat lukt haar aardig, want ze heeft maar liefst 17.000 volgers. Ze begint haar work-out nu met een sportdrankje, maar voorheen was dat steevast een scoopje pre-workout.

'Ik lag tot half twee naar het plafond te staren."

Toen ze daar net mee begon ging ze harder dan ooit. Maar na verloop van tijd trad er gewenning op en moest ze meer nemen om hetzelfde effect te merken. Met slapeloze nachten als gevolg. “Als je ’s avonds nog twee scoops naar binnen gooit, kom je moeilijk in slaap. Dus als ik om zeven uur ging sporten, lag ik daarna tot half twee naar het plafond te staren. En de dag erna kon ik mijn bed niet uit. Op zo’n dag kostte alles me veel meer moeite.” Een bekende bijwerking van pre-workout is dat je huid gaat tintelen. Dat komt door het ingrediënt bèta-alanine, een aminozuur dat sportprestaties kan verbeteren. Sommige mensen vinden die tinteling een prettig gevoel, maar Nina niet. “Op een gegeven moment kreeg ik tijdens het trainen zoveel jeuk en tintelingen aan mijn handen en mijn haarlijn. Ik stond de hele training alleen maar te krabben. Toen wist ik dat ik moest gaan minderen.”

“Ik denk dat je met pre-workout meer uit je training kan halen. Maar het ligt eraan hoe."

Sindsdien probeert ze alternatieven, zoals sportdrankjes en cafeïnepillen. Daar zit minder cafeïne in. Nina benadrukt dat ze ook veel positieve ervaringen heeft gehad van pre-workoutpoeder. “Ik denk dat je meer uit je training kan halen en dat is positief. Maar het ligt eraan hoe. Want alles waar je te veel van neemt, is nooit goed.” Dat is ook de boodschap die ze heeft voor jongeren die vaak een scoopje naar binnen gooien voor het sporten. Volgens haar grijpen ze te snel naar dit soort middelen, terwijl ze vaak niet weten wat erin zit. “Op social media wordt de jeugd er mee doodgegooid, waardoor ze denken dat ze het echt nodig hebben. Maar ik denk dat het ook tussen je oren zit en dat je soms gewoon even moet doorzetten.” Pre-workout is zowel online als in de supermarkt te koop zonder leeftijdsgrens. Nina denkt dat het goed zou zijn als jongeren beter geïnformeerd zouden worden. “Ik woog rond de 65 kilo en zat op twee scoops. Dat was voor mij destijds veel te veel. Dus voorlichting over hoeveel je mag als je jong bent, zou niet verkeerd zijn.” Omroep Brabant dook in de zin en onzin van pre-workout. Dat zie je in deze aflevering van HOE..?