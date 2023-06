Energiepoeder voor het sporten kan gevaarlijk zijn: ‘Hou je aan de dosis'

Een poedertje voor het fitnessen en je hebt energie voor tien. Pre-workout is populair onder jongeren. Het is een van de bestverkochte producten van sportvoedingsgigant XXL Nutrition in Deurne en populaire influencers als de Bredase Mo Bicep prijzen het aan op social media. Het gebruik ervan is echter niet zonder gevaar. "Als je gezond wilt blijven moet je dit niet willen", zegt diëtist Kevin Minten die zich specialiseert in sportvoeding.

Omroep Brabant dook in de zin en onzin van pre-workout. Dat zie je in deze aflevering van HOE..?

Pre-workout is een supplement dat je mengt met water. Het bevat veel cafeïne, waardoor je een energieboost krijgt. Dat kan je helpen beter te presteren en langer door te gaan. Uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Universiteit van Utrecht blijkt dat ruim veertig procent van de mannelijke fitnessers deze supplementen gebruikt. En een kwart zelfs voor iedere training.

"Ik gebruik het elke dag als ik ga sporten, dus vijf keer per week."

Fitness is populair. Het aantal jongeren dat fitnest is vorig jaar met 30 procent gestegen, blijkt uit een jaarlijks rapport van sportfederatie NOC*NSF. Daardoor stijgt ook het aantal volgers van 'fitfluencers', influencers die zich bezighouden met fitness. Vaak prijzen zij ook pre-workout aan, waardoor jongeren meer geneigd zijn om het ook te gaan gebruiken. Dat pre-workout veel gebruikt wordt, blijkt als we de proef op de som nemen. Vier van de vijf jongeren die we spraken bij een sportschool in Eindhoven zegt regelmatig pre-workout te gebruiken. "Elke dag als ik ga sporten, dus vijf keer per week", zegt de 19-jarige Elanur. Dat geldt ook voor Florian en Tim. “Het werkt echt”, zegt Tim (19). "Vandaag had ik echt geen zin, maar nu heb ik een scoopje genomen en gaat het wel. Je bent heel energiek, gemotiveerd en hebt zin om hard te werken.

"Als je naast pre-workout ook nog koffie drinkt, kan je slaapproblemen krijgen."

In een gemiddeld schepje pre-workout zit zo’n 300 milligram cafeïne. Dat komt overeen met ongeveer vier koppen koffie. Soms zit er zelfs 400 milligram in een scoop. "Een veilige gezonde dosis cafeïne is per keer 200 milligram. Per dag gaat het om een maximaal totaal van 400 milligram", legt diëtist Kevin Minten uit. Voor jongeren onder de 18 geldt maximaal 2,5 milligram keer je lichaamsgewicht in kilo's. "Daar zit je met pre-workout dus al snel overheen", zegt Minten. "Als je daarbij ook nog koffie drinkt, kan je slaapproblemen krijgen." Op de potten pre-workout staat vaak een waarschuwing. Gebruikers moeten zich aan de voorgeschreven dosis houden. Alleen kan er bij veel gebruik van cafeïne gewenning optreden, waardoor gebruikers vaak meer nemen. "Ik neem altijd twee scoops", zegt Elanur. "Anders kan ik niet focussen. Sinds ik het gebruik, kan ik niet meer zonder." Dat is volgens Kevin Minten ook het gevaar van dagelijks gebruik. “Je hebt steeds meer nodig om er nog wat van te merken. Als je het vervolgens een keer niet gebruikt, stort je in."

"Je kunt er onrustig van worden, je hart gaat versnellen en mogelijk je bloeddruk ook."

Uit onderzoek van Radar blijkt dat de helft van de mensen die het supplement weleens gebruiken, bijwerkingen heeft. Het gaat dan om slaapproblemen, rusteloosheid of hartkloppingen. Daarom is het volgens Minten belangrijk dat je je aan de voorgeschreven dosis houdt. Zeker als je jong bent. "Met twee scoops zit je al ruim boven die veilige dosering. Je kunt er onrustig van worden, je hart gaat versnellen en mogelijk je bloeddruk ook. Als je dat dagelijks doet, kan dat effect hebben op je groei en de ontwikkeling van de hersenen. Als je gezond wil blijven moet je het niet willen. Je kunt veel beter focussen op een goede basisvoeding." Daar zijn de jonge fitnessers in de sportschool zich van bewust. “Het zal niet fantastisch gezond zijn”, zegt Tim. Maar hij heeft nog geen negatieve effecten ervaren, net als de anderen die we spraken. “Als het mij helpt, helpt het”, zegt Elanur. “En je sport in ieder geval”, besluit Florian. “Je blijft niet op de bank zitten. Ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is.”