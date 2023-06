112-nieuws: oudere fietser gewond aan hoofd • verkeersruzie A17 escaleert

22.00

Tot vier keer toe heeft een man gisteravond de snelweg A2 bij Valkenswaard overgestoken om aanhouding door de politie te kunnen voorkomen. Agenten wilden hem oppakken na een diefstal eerder op de dag uit een vrachtwagen.

In hun zoektocht zagen de agenten hem in bosjes naast de A2. Toen de man de politie zag naderen, stak hij de snelweg rennend over. Uiteindelijk is de man maar liefst vier keer overgestoken in een poging om agenten af te schudden, voordat hij in de kraag kon worden gevat.

De arrestatie was mede mogelijk door de inzet van politiehonden.