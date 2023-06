'Bouw je eigen baby-dino', scholieren klaren monsterklus

Eigenlijk was biologiedocent Martijn Haans uit Gemert op zoek naar leuke fossielen voor in de klas. Totdat hij op internet een bouwpakket zag voor een baby T-Rex, op ware grootte. Schoorvoetend ging hij naar de directeur van het Commanderij College, die er toch nog even over moest nadenken. Het idee was om de dino met de leerlingen in elkaar te zetten. Anderhalf jaar later is de baby T-Rex bijna klaar en zijn de leerlingen apetrots.

De botten van de T-Rex zijn niet echt, anders had het wel erg duur uitgepakt voor de school. "We hebben het bouwpakket gekocht van een bedrijf in Engeland", legt Martijn Haans uit. "De onderdelen zijn gegoten in mallen die wel zijn gemaakt met botten van een echte T-Rex. Het bedrijf had er tien van verkocht wereldwijd. Eigenlijk wordt de T-Rex kant en klaar geleverd, maar het leek ons leuk om het zelf te bouwen met de leerlingen."

Roel Sauer en Jennifer van de Valk behoren tot de 'harde kern' van leerlingen die van begin tot eind bouwden aan de T-Rex. "Ik ging meedoen omdat we ook naar Naturalis mochten en ik was geïnteresseerd in dino's", zegt Roel. "Dus ik dacht: dat kan ik niet missen, superleuk." De leerlingen trokken na schooltijd hun stofjassen aan om de T-Rex in elkaar te zetten. Ze krijgen er geen studiepunten voor. "Was het maar waar", lacht Jennifer.

Dat hebben ze geweten in Gemert. Het bedrijf in Engeland had geen bouwschema, dus moesten de leerlingen alles zelf uitzoeken. "Toen ze in Engeland hoorden dat we hem met leerlingen wilden gaan bouwen, moesten ze een paar keer slikken", zegt Martijn Haans. "Ze vroegen zich echt af waar we aan begonnen." Ook de leraren moesten over 'een stukje angst' heen stappen. "Maar we hebben het samen met de leerlingen uitgeplozen."

Het monnikenwerk begon toen de dozen met alle botjes arriveerden. "Het was heel ruw materiaal. Met allemaal gietranden. We moesten plamuren en schuren, voordat we konden gaan verven en bouwen", zegt Haans. "We moesten kijken of een botje aan de linkerkant of aan de rechterkant ging", vertelt Jennifer van de Valk. "Ik vond de benen in elkaar zetten en vastlijmen moeilijk. Heel veel kleine losse stukjes, die we soms ook kwijt waren", zegt Roel.