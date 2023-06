Steun voor schijnvliegveld na diefstal: 'Doen het tenminste ergens voor'

Schijnvliegveld De Kiek in Riel heeft veel steun gekregen nadat dieven de bunker hebben vernield en unieke spullen uit de Tweede Wereldoorlog hebben gestolen. Beveiligingsbedrijven hebben hun hulp aangeboden en de gemeente Alphen-Chaam heeft zelfs een motie aangenomen om te kijken of ze het schijnveldveld kan helpen, terwijl dat in een andere gemeente ligt. "Het is fijn om te merken dat deze plek gewaardeerd wordt. Dat geeft de vrijwilligers energie om weer door te gaan."

Schijnvliegveld De Kiek 'SF37 Kamerun' is het laatste overgebleven schijnvliegveld in Nederland en wordt volledig onderhouden door vrijwilligers. Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in de bunker en allerlei spullen vernield en gestolen. Zo namen ze Duitse oefenbommen, Tsjechische helmen en gasflessen mee.

Met dat laatste krijgt het schijnvliegveld een beetje hulp. Zo hebben beveiligingsbedrijven de stichting benaderd met de vraag of ze kunnen helpen. "Ze willen samen met ons kijken naar de mogelijkheden, maar het is lastig. Je kunt camera's ophangen, maar daar schiet je niets mee op als iemand een capuchon of pet draagt. Het is natuurlijk wel een signaal, dus we gaan kijken wat we kunnen doen en of we dat kunnen betalen."

Een paar mensen hebben geld aan de stichting gedoneerd. "We hebben zo'n driehonderd euro gekregen. Hartstikke fijn dat mensen dat doen", zegt Horevoorts. Maar helaas is dat lang niet genoeg om de schade te kunnen herstellen en goede beveiliging te regelen. "Dan hebben we het al snel over duizenden euro's. Maar we moeten niet afhankelijk zijn van donaties natuurlijk. Het is al heel fijn dat mensen ons steunen."

Ook de gemeente Alphen-Chaam wil het schijnvliegveld helpen. In de raadsvergadering is daarvoor donderdagavond unaniem een motie aangenomen. Dat is bijzonder, want schijnvliegveld De Kiek staat in de gemeente Goirle. In de motie staat dat er overleg moet komen tussen de twee gemeenten, de grondeigenaar van het schijnvliegveld en Stichting de Vrienden van De Kiek. Mocht er bij de stichting behoefte aan zijn, dan kijkt de gemeente Alphen-Chaam ook of ze op de een of andere manier financieel kan helpen. "Dat vind ik heel mooi van ze", reageert Horevoorts.