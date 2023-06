'Granaatlegger' voor de rechter, officier bedenkt zich en eist vrijspraak

Hij stond op scherp, de handgranaat die twee jaar geleden aan een voordeur hing in Roosendaal. De politie vond sporen naar de mogelijke dader. Die stond vrijdag voor de rechtbank. Maar op de zitting begon de officier van justitie toch te twijfelen. Hij eiste vrijspraak en vrijlating. De rechtbank beslist maandag al.

6 april 2021. Aan de Stephanusdonk in Roosendaal zat een familie thuis. Opeens klonk er glasgerinkel en vloog een baksteen door het raam. Toen een van de zoons de deur open deed zag hij iets geks hangen aan de deurklink. Het was een echte handgranaat. Er brak paniek uit en woningen in de buurt werden snel ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) nam het ding mee en blies het op. De politie dacht al snel aan een wraakactie of bedreiging.

Coffeeshop

Dat idee werd nog eens bevestigd toen agenten met de slachtoffers spraken. De bewoner was vroeger eigenaar van coffeeshop Liberty 2 in de Hoogstraat in Roosendaal. Na de verkoop van het pand werd hij benaderd door een man. Die wilde 15.000 euro hebben. Die handgranaat zou een waarschuwing zijn voor wat er zou gebeuren als het geldbedrag niet betaald zou worden, las de rechtbankvoorzitter in het dossier.

De familie durfde daarom vrijdagmiddag niet naar de rechtbank te komen. Ze stuurden hun advocaat om uitleg te geven en excuses te maken voor hun afwezigheid. "Je huis als veilige basis is er niet meer. In een klap zijn we in een nachtmerrie beland. We hebben zoveel vragen. Wie heeft jullie deze opdracht gegeven en waarom?" De zoon schreef namens de familie over de angst waarin ze nog steeds leven.

Schoenveter

Bij het politieonderzoek kwam een mogelijke opdrachtgever in beeld maar ook een mogelijke 39-jarige dader. Hij zit al bijna 200 dagen in voorarrest en ontkent. “Iemand heeft me een streek geleverd", zei hij vrijdagmiddag tegen de rechter in Breda.

De politie vond zijn dna op de schoenveter aan de handgranaat en op het explosief zelf. Maar vingerafdrukken ontbraken. Verder had de man in zijn mobieltje de naam van de man staan die mogelijk de familie afperste. "Er zijn heel veel aanwijzingen van zijn betrokkenheid", zei de officier van justitie.

Capuchons

De officier van justitie toonde in de zaal camerabeelden van de bewakingscamera bij de woning van de slachtoffers. Daarop zijn twee gemaskerde daders met capuchons te zien. En dus zijn ze onherkenbaar.

Toen verraste de officier iedereen in de zaal. Hij vertelde dat hij pas sinds vandaag wist dat er nog meer bewegende beelden waren.

Nadat er een dvd-speler was gevonden in het gerechtsgebouw, konden ook die beelden worden vertoond. De daders bleken ook gefilmd bij winkelcentrum Lindenburg, schuin tegenover de woning. Eentje was onherkenbaar. Wel in beeld was een wat kalende man, maar deze verdachte dus niet.

"Er is veel te veel ruis en geen enkele gelijkenis", zei de officier. Hij sluit niet uit dat iemand probeert de verdachte erin te luizen. Toen volgde weer een verassende mededeling. "Ik ben op de zitting tot de conclusie gekomen dat vrijspraak op zijn plaats is", zei de officier. De advocaat vroeg om onmiddellijke vrijlating en de officier ging akkoord. De rechtbank beslist maandag en mogelijk volgt een vervroegde uitspraak.

Het OM kondigt intussen aan dat ze nog een verdachte hebben.