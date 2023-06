Bouwbedrijf ASK Romein maakt een doorstart, 70 banen blijven behouden

Bouwbedrijf ASK Romein uit Roosendaal maakt toch een doorstart. Dat heeft het vrijdag bekendgemaakt. De werkzaamheden worden per direct hervat, maar wel alleen vanuit de vestiging op het Roosendaalse industrieterrein de Borchwerf. De locaties in Katwijk en Sluiskil blijven dicht.

Nadat het staal- en bouwbedrijf op 11 april failliet werd verklaard, werden direct de gesprekken over een mogelijke doorstart gestart. Een kleine twee maanden later is er dus witte rook.

Dat betekent overigens niet dat alle banen behouden blijven. In totaal blijven 70 werknemers in dienst. Enkele jaren geleden had het bedrijf nog zo'n 500 man personeel. Ook sluiten de twee Nederlandse vestigingen buiten Brabant dus definitief de deuren. Het faillissement ging overigens niet over de buitenlandse takken van ASK Romein.

De opluchting bij algemeen directeur Jan Kleijn is groot. "Hoe mooi is het dat we kunnen aankondigen dat ASK Romein, een bedrijf met meer dan 40 jaar aan traditie en een prachtige historie, op een financieel gezonde basis een doorstart kan maken. We zijn verheugd dat we kunnen gaan bouwen aan een succesvolle toekomst."

ASK Romein werkte aan verschillende grote projecten op het gebied van bijvoorbeeld staal- en bruggenbouw. Ook was het bedrijf betrokken bij de bouw van een nieuw distributiecentrum voor supermarktketen Jumbo. De afgelopen jaren ontstonden er financiële problemen door een aantal grote tegenvallers. Zo leverde de bouw van een datacenter in Denemarken een verlies op van van bijna 23 miljoen euro.

