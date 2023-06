Burenruzie? Bemiddelaars willen problemen graag oplossen

Als de temperatuur stijgt en de zon vaker schijnt, kan het er toch wel eens onvriendelijk aan toe gaan in woonwijken. Her en der geparkeerde auto’s, rook- of stankoverlast van barbecues of herriemakende buren kunnen dan ineens bronnen van ergernis zijn. “Onze buurtmiddelaars hoef je niet te waarschuwen.”

Buurtbemiddeling ContourdeTwern telt in Tilburg en omstreken 45 mensen die zich vrijwillig als buurtbemiddelaar inzetten om burenruzies te voorkomen, in de kiem te smoren of op te lossen. Monique van Boven Kaarsmaker-Reinders was ooit een van hen. Alweer een tijdje werkt ze als coördinator voor deze organisatie. Als buren er samen niet uitkomen kan er (gratis) een beroep worden gedaan op Buurtbemiddeling.

Een buurtbemiddelaar gaat in eerste instantie poolshoogte nemen bij de klager. Wanneer die het verhaal op tafel heeft gelegd en de klachten overeind blijven, dan gaat de vrijwilliger naar de buren toe. Om hen met de onvrede te confronteren en te bekijken of de ruziemakers weer op één lijn kunnen komen.

Burenruzies kunnen over de meest uiteenlopen dingen gaan, zoals parkeeroverlast, honden- of kattenpoep, hondengeblaf, stankoverlast, herrie of spelende kinderen. Als je er gevoelig voor bent, kun je je aan veel zaken ergeren. Zeker als het mooi weer is en er buiten veel bedrijvigheid is. “Onze vrijwilligers houden daar in deze tijd van het jaar ook rekening mee, die hoef je niet te waarschuwen.”

Mocht dat niet lukken, dan kan de klager zich wenden tot Buurtbemiddeling. Soms wordt er ook door politie, gemeente of zorginstanties op deze organisatie gewezen. De bal ligt dan bij een van de coördinatoren. Zij seinen de vrijwilligers in, zodat die weten wat er speelt en wat ze kunnen verwachten.

“We hopen toch te bereiken dat ze het met elkaar kunnen vinden en dat ze samen in de toekomst verder kunnen. Wat we doen is altijd op vrijwillige basis. Er is van onze kant nooit sprake van enige dwang””, vertelt de coördinator, die tevreden is over het resultaat van de vele bemiddelingspogingen. Van de 245 meldingen die vorig jaar in haar werkgebied zijn gedaan, is 85 procent positief afgesloten. “In veel gevallen kan een goed gesprek of advies al veel wrevel wegnemen.”

Buurtbemiddeling heeft niet overal een oplossing voor. Sterker nog, voor problemen van psychische of criminele aard komen de medewerkers zelfs niet in actie. Ook wanneer een bedrijf overlast veroorzaakt of wanneer de ruziënde partijen familie van elkaar zijn, treedt buurtbemiddeling niet op. “We waken voor de veiligheid van onze vrijwilligers”, benadrukt Van Boven Kaarsmaker.