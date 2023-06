Jumbo stopt met sponsoring van wereldtoppers, is dat wel zo’n goede zet?

Jumbo stopt na dit seizoen met het sponsoren van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Eerder kondigde het concern het vertrek aan bij de Nederlandse wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma. Maar wat heeft dit voor gevolgen? Wat ga jij als klant ervan merken en wat hebben deze sponsordeals de Veghelse supermarktreus opgeleverd? We vroegen het een aantal deskundigen.

Aan het woord zijn supermarktdeskundige Peter ter Hark en Hugo Gruijters, docent sportmarketing bij de SPECO-opleidingen van Fontys.



Wat is de belangrijkste reden voor Jumbo om hiermee te stoppen?

Gruijters: “Het heeft te maken met de komst van een nieuwe directeur, maar ook met de druk van buitenaf na het witwasonderzoek rondom Frits van Eerd. Jumbo wil weer de oude Jumbo worden, een prijsvechter. Het prijsverschil tussen Jumbo en Albert Heijn is niet meer zo groot, de klanttevredenheid loopt terug. Dit soort exclusieve sponsordeals passen niet bij een prijsvechter. Ze willen weer terug naar ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’.”

Wat hebben die sponsordeals Jumbo concreet opgeleverd?

Gruijters: “Deze sponsordeals hebben Jumbo als klein familiebedrijf gemaakt tot wat ze nu zijn: ze zijn de tweede supermarkt van Nederland. Alleen Albert Heijn is groter. Met deze sponsoring kom je heel vaak in beeld. Het levert je veel naamsbekendheid op en ook sympathie onder sportliefhebbers.”

Ook volgens supermarktdeskundige Ter Hark heeft het Jumbo erg veel opgeleverd. “Maar op een gegeven moment is dat effect er niet meer en ze hebben het ook niet meer nodig. De naamsbekendheid is er en dit is een goed moment om ermee te stoppen, vooral omdat ze er de laatste tijd negatief mee in het nieuws waren.”

Gaat er ook nog wat verloren voor Jumbo? "Nee, het verlies hebben ze al genomen. Ze hebben een hoop negatieve publiciteit gehad en die klap moeten ze te boven zien te komen."

Wat voor gevolgen heeft het voor de sport?

Volgens deskundigen gaat het om een bedrag van 20 miljoen euro per jaar. Gruijters: “Dat is voor Nederlandse begrippen echt een groot bedrag. Jumbo staat in de top drie van grootste sponsoren van Nederland dus het is een groot gemis voor de sport. Je hebt geld nodig om sport naar een hoger niveau te tillen, om teams beter te maken."

Volgens hem zijn er altijd wel bedrijven die weer in willen stappen, want sportsponsoring is nog altijd een heel goed middel om in te investeren als bedrijf. "Voor Max staan ze wel in de rij, daar ben ik niet bang voor. Voor de schaats- en wielerploeg is het een grotere uitdaging."

Wat merk ik er als supermarktklant van dat Jumbo stopt met sponsoring?

Praktisch gezien ga je geen levensgrote Max Verstappen meer zien in jouw lokale Jumbo-filiaal en ook de spaaracties voor een miniatuurraceauto zijn voorbij. Maar of klanten er verder wat van merken, dat verwachten de deskundigen niet.

Ter Hark: “Voor klanten maakt het weinig verschil. Dat ze ermee stoppen gaat echt om het verbeteren van het imago van Jumbo.” Dat Jumbo zo’n gigantisch bedrag van 20 miljoen anders gaat besteden, vertaalt zich volgens hem dan helaas ook niet in lagere prijzen.

Die 20 miljoen, komt dat nu ten goede aan lokale initiatieven?

Jumbo heeft zich voorgenomen om voortaan lokale initiatieven te steunen van verenigingen. Met het bedrag van 20 miljoen euro kunnen ze in ieder geval lokaal heel veel betekenen. Wat ze precies van plan zijn, heeft Jumbo niet bekendgemaakt. "Met dat bedrag kunnen ze alle sportverenigingen van Nederland wel een handje helpen", lacht Gruijters.

