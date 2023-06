Max Verstappen moet nieuwe sponsor zoeken: Jumbo stopt ermee

Jumbo stopt na dit seizoen met het sponsoren van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Ook de Dutch GP in Zandvoort moet het volgend jaar zonder het geld van de Veghelse supermarktreus doen. Het concern bevestigt berichtgeving hierover in het AD.

Het concern wil helemaal stoppen met het sponsoren van topsport. De stap is onderdeel van de strategie die de nieuwe Jumbo-topman Ton van Veen deze week aan zijn collega’s presenteert. Van Veen is de opvolger van Frits van Eerd, die van fraude wordt verdacht.

'Ontzettend trots'

In een officiële verklaring geeft Jumbo tekst en uitleg: "Max is inmiddels uitgegroeid tot een wereldster en een echte wereldkampioen. We zijn ontzettend trots dat we dit van dichtbij hebben mogen meemaken, maar het internationale podium past niet bij Jumbo als Nederlandse supermarkt met winkels in Nederland en België."

Max Verstappen is dankbaar voor alle jaren steun van sponsor Jumbo. Dat zei zijn manager Raymond Vermeulen. "We wisten dat er op het gebied van sponsoring veel bij het bedrijf ging veranderen. Het moest er een keer van komen. We kijken vooral terug op tien jaar succesvolle samenwerking. Toen Max zijn eerste stapjes in de autosport maakte, stond Jumbo achter hem. Daar is hij ontzettend dankbaar voor."

'Voldoende belangstelling'

Sportief directeur Jan Lammers betreurt het dat Jumbo stopt met de financiële steun voor de Formule 1-race in Zandvoort, al verwacht hij dat er snel weer een opvolger gevonden kan worden. "Er is voldoende belangstelling van sponsors", vertelt Lammers, die de bijzondere instelling van het bedrijf prijst. "Jumbo heeft het succes altijd gedeeld met de gemeenschap. Ze zijn daarom van grote waarde geweest. Het is jammer dat het allemaal zo is gegaan."

Lammers doelt hiermee op de arrestatie van oud-Jumbobaas Frits van Eerd: "Heel zijn leven staat op zijn kop. Maar het is nog steeds niet duidelijk of het om een strafbaar feit gaat. Straks blijkt over vijf jaar dat dit niet het geval is en dan is er zoveel verloren gegaan."

Biljart

Hoeveel geld er precies in de sponsoring van Jumbo omgaat, is niet naar buiten gebracht. Jumbo wil zich met zijn sponsoring nu vooral richten op lokale initiatieven. Ook blijft de keten partner van het Koningsontbijt en de Koningsspelen die jaarlijks worden georganiseerd. In de sportwereld is Jumbo verder nog actief in sponsoring van biljart. Of het bedrijf met die sportsponsoring door wil, wordt nog bekeken. Daarover is volgens Jumbo 'nog geen knoop doorgehakt.'

Een ander gevolg van deze nieuwe strategie is ook dat wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma al na dit seizoen mogelijk een andere hoofdsponsor krijgt. Het contract loopt tot eind volgend jaar en zal gerespecteerd worden. Als een andere grote sponsor reeds na dit seizoen wil instappen, staat Jumbo open voor een eerder afscheid als hoofdsponsor.