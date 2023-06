Enorme ravage na straatrace, meerdere mensen gewond

Bij een vermoedelijke straatrace zijn vier mensen gewond geraakt in Helmond. Twee wagens zouden tegelijk hard zijn weggereden bij een stoplicht aan de Europaweg. Een van de twee auto's is bij een volgend stoplicht achterop een stilstaande taxibus geknald, waarna de auto in brand vloog. De ravage op straat was enorm.

De andere auto kon de taxibus ontwijken en ging er vandoor. De auto die met hoge snelheid op de taxibus klapte, schoof onder de bus, waardoor de bus een eind naar voren werd geduwd. Slachtoffers op straat

Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden, heerste er flinke chaos. De gewonden lagen op straat bij de auto maar ook op de parallelweg en in een zijstraat. De politie vermoedt dat slachtoffers hebben geprobeerd om weg te komen van de plek van het ongeval, omdat ze waarschijnlijk aan het racen waren. Onderzoek moet dat nog uitwijzen. Ook waren er veel mensen op straat die het ongeluk zagen gebeuren. De vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Minderjarige slachtoffers

De meeste inzittenden van de auto waren minderjarig. Ook werd er iemand tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Wat de reden is dat hij is aangehouden, is niet duidelijk. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de auto's verwikkeld waren in een straatrace. De doorgaande weg door Helmond blijft in de richting van het centrum voorlopig dicht. De politie doet sporenonderzoek.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision