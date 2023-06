Peter Bosz is dé topkandidaat voor PSV om de opgestapte Ruud van Nistelrooij op te volgen als hoofdcoach. Dat meldt VI zondagochtend.

Bosz zit sinds zijn vertrek bij het Franse Olympique Lyon in oktober vorig jaar zonder club.

Opstappen Ruud van Nistelrooij

Als trainer was Bosz eerder actief bij onder meer Heracles Almelo, Vitesse, Ajax, de Duitse topclub Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen.

Bij PSV lonkt voor Bosz de uitdaging om voor het eerst in zijn loopbaan landskampioen te worden.

Onrust

Van Nistelrooij stapte vorige week, een halve week voor de laatste competitiewedstrijd tegen AZ, op als trainer van PSV omdat hij te weinig vertrouwen voelde.

Ondanks de onrust die dit plotselinge vertrek veroorzaakte, won de ploeg vorige week in Alkmaar van AZ. Daardoor eindigde PSV alsnog op de tweede plaats in de Eredivisie, goed voor een ticket in de voorronde van de Champions League.

Van Nistelrooij won met PSV dit voetbalseizoen twee prijzen: de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

Doorpakken met transfers

Het is voor PSV belangrijk om de nieuwe trainer snel aan te stellen, omdat de club dan pas kan doorpakken met transfers. De nieuwe coach heeft hier een belangrijke stem in.

De gewaagde speelstijl waar Bosz om bekendstaat, vraagt om specifieke spelers die hieraan kunnen voldoen.

