Horrorwesp is geen horrorwesp: Frans Kapteijns legt uit waarom

Horrorwesp is een omschrijving die bij boswachter Frans Kapteijns zijn maag doet omdraaien. Het gaat feitelijk om de Aziatische hoornaar, een vreemdeling in het Nederlandse natuurleven die bijenvolken opvreet. Gruwelijk voor de honingbijtjes en ellendig voor de imker. Maar horror? Nee, dat gaat Kapteijns toch echt te ver.

Allereerst even over hoornaar in kwestie. Die is vermoedelijk per zeecontainer of luchthavenkoffer overgekomen vanuit het oosten. Het insect is een paar jaar geleden voor de eerste keer gezien in Frankrijk. Door de klimaatverandering en dus hogere temperaturen in Nederland heeft de Aziatische hoornaar zich nu ook vrijwel overal genesteld in Nederland.

Honingbijen wapenen zich tegen Europese hoornaars door massaal op ze te kruipen. Hierdoor stijgt de temperatuur van de hoornaar zodanig dat hij bezwijkt. Hoe ze zich moeten verdedigen tegen de exoot uit Azië, hebben ze nog niet geleerd. Tot die tijd moeten imkers haast machteloos toezien hoe Aziatische hoornaars een complete bijenkorf leegvreten.