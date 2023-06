Reeks schietpartijen in Tilburg en Waalwijk: derde man gearresteerd

De politie heeft maandagochtend een 28-jarige Zaandammer opgepakt, die betrokken zou zijn bij schietpartijen in Waalwijk en Tilburg in 2020. Eind vorig jaar werden al twee mannen opgepakt die de opdracht zouden hebben gegeven aan de schutter. De man die maandag werd gearresteerd, had volgens de politie 'een coördinerende rol'.

De reeks schietpartijen begon in mei 2020 in de James Ensorstraat in Waalwijk. Daar werd 's nachts een huis meerdere keren beschoten. De volgende ochtend vonden buurtbewoners een aantal hulzen op de grond.

Een maand later was het raak in de Van Mierisstraat in Tilburg. Daar werd op een auto geschoten. De bestuurder en zijn 9-jarige dochter kwamen met de schrik vrij. En daar bleef het niet bij in Tilburg: een paar dagen later gebeurde hetzelfde aan de Korvelseweg. Ook daar werden een huis en meerdere geparkeerde auto's geraakt.

Kort na de schietpartijen vond de politie in de buurt van de Korvelseweg al een automatisch geweer. Toch kwam een doorbraak in het onderzoek pas in 2021, toen berichten op de criminele chat-app Sky werden onderschept.

Dat leidde afgelopen november dus al tot twee arrestaties. De politie laat weten dat ook na de derde aanhoudingen van maandag het onderzoek verdergaat.

