Zo beslist de politie of ze snel in actie moet komen bij een vermissing

Een vermissing, het komt zo’n 40.000 keer per jaar voor in Nederland. Het merendeel van deze spoorloze mensen duikt binnen enkele dagen weer op. Dat was ook het geval bij de 12-jarige Angelika uit Drunen, die sinds dinsdagavond een dag lang was vermist. Maar hoe schat de politie in dat een vermissing zo serieus is dat ze in actie moet komen?

Kirsten: “Iedere vermissing is weer anders. Het moeilijkste is dat je op basis van informatie die je krijgt, moet inschatten wat er mogelijk aan de hand kan zijn en welke actie je kunt ondernemen.”

Kirsten van Eijden is specialist vermissingszaken bij de politie Oost-Brabant. Ze is iedere dag bezig met mensen die verdwenen zijn. Sommigen zijn al jaren vermist, anderen zijn nog maar net uit het zicht. Het zijn volwassenen, jongeren en soms zelfs kinderen. Ieder met een eigen verhaal.

In het geval van Angelika noemde de politie haar met naam en toenaam op het internet en verspreidde ook haar foto. Ze sprak van een 'urgente vermissing'. Maar wanneer is een vermissing dan dringend en wanneer niet?

“Een urgente vermissing wil zeggen dat we aanwijzingen hebben dat de vermiste in gevaar is. Iemand kan suïcidaal zijn of kan niet voor zichzelf zorgen of we vermoeden dat er sprake is van een misdrijf.”

In zo'n geval kan de politie iemands telefoon proberen op te sporen om te achterhalen waar iemand is. Ook kan ze met hulp van familie kijken of er nog geld is opgenomen van de bank.

Soms wordt dan ook de hulp van het publiek gevraagd door een vermissing op internet te publiceren. Maar dit middel zet de politie het liefst zo min mogelijk in. “Meestal doen we dat niet snel, want het tast iemands privacy aan.”