Autobrand in Grave: man (29) krijgt celstraf voor brandstichting

Een 29-jarige man uit Grave die in november 2022 opzettelijk een auto in brand stak, moet 3,5 maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald. Als de man binnen twee jaar nog een keer in de fout gaat, moet hij nog ruim zes maanden de cel in.

De rechtbank achtte bewezen dat de man op 13 november de auto in de Oliestraat in Grave met benzine had besprenkeld en daarna in lichterlaaie had gezet. Het Openbaar Ministerie had voor de brandstichting achttien maanden cel geëist, waarvan tien voorwaardelijk.

De auto stond dicht bij een huis geparkeerd. De vlammen sloegen over naar het huis. De rechter vond dat de inwoner van Grave onder meer mensen in gevaar had gebracht. Bij de brand hebben meerdere mensen rook ingeademd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Een bewoner van het wooncomplex hoorde het brandalarm afgaan en waarschuwde de hulpdiensten. Toen de brandweer in de Oliestraat aankwam, was het vuur al overgeslagen naar het huis. Ook bij een tweede huis klapten de ramen door de hitte van het vuur eruit. Een auto die geparkeerd stond aan de overkant van de straat liep ook schade op.

