De temperatuur stijgt en dus de vraag naar airco's ook

Het wordt warm eind deze week, en dat betekent dat veel airco's weer volop gaan draaien. Maar wie had gehoopt nog even snel een airco te laten plaatsen, heeft pech. De aircobedrijven hebben het al maanden druk. "We merken wel dat het warm wordt, ja. Zoals altijd", zegt Guido van der Velden, de eigenaar van Aircobrabant.

De medewerkers van Aircobrabant kunnen de klok er bijna op gelijkzetten. Als het warm wordt, gaan de telefoons rinkelen. "Het aantal aanvragen gaat omhoog op het moment dat het warmer wordt", weet Van der Velden. Zeker nu er tropische temperaturen zijn voorspeld, stromen de aanvragen binnen. "Er zijn zeker wel mensen die vooruit denken, maar we zien toch dat de meeste mensen pas gaan bellen als het echt warm wordt, zoals deze week." Het bedrijf helpt wekelijks tientallen klanten. Maar de mensen die nu nog bellen voor een airco, moeten daar nog even op wachten. "We doen wel ons best om iedereen zo spoedig mogelijk te helpen, maar deze week gaat niet lukken. Die mensen moeten even geduld hebben." Het bedrijf heeft het overigens al maanden druk, net als de meeste aircobedrijven. "Het gaat zeker goed in de branche. Iedereen heeft het momenteel erg druk", zegt Van der Velden.

"De beslissing om een airco te kopen, is makkelijker gemaakt."