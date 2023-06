Roy Donders laat zich steriliseren: 'Nog een kind zou ik echt niet willen'

Hij is pas net vader, maar nu al is Roy Donders ervan overtuigd: nog meer kinderen wil hij niet. De Tilburgse realityster (32) is daarom van plan om zich te laten steriliseren. Dat zegt hij in een fragment de nieuwe aflevering van zijn serie 'Roy Donders altijd wat bijzonders' die woensdagavond op tv is.

Ook zijn vriendin Michelle zit niet te wachten op een tweede. Zij heeft bovendien veel last van het slikken van de pil. "Ik zou het heel fijn vinden als ik niet nog meer hormonen in mijn lichaam hoef te gooien."

Te zien is dat Roy en zijn vriendin Michelle het hebben over hun kindje dat toen nog op komst was. "De laatste verjaardag zonder kind", zegt Roy. "Ik zat er ook meteen over na te denken, nog een zou ik echt niet willen."

Daarom doet Roy haar een gunst. "Na heel lang nadenken heb ik besloten om er een knoop in te leggen", zegt hij. De realityster is er nog niet over uit of hij zijn zaadcellen wil laten invriezen. "Als je weet dat het daar nog ingevroren ligt, dan ben je er misschien ook de hele tijd mee bezig. Maar dat het doorgeknipt gaat worden, daar zijn we al over uit. Dat doe ik echt voor haar, hè", besluit Roy.

In maart van dit jaar kregen Roy en zijn vriendin Michelle samen een dochter, Romi. In de serie laten ze zien hoe zij in het leven staan als jonge ouders.