Fouad werd vijf keer in hoofd geschoten: schutter krijgt 14,5 jaar cel

Eindhovenaar Seyed K. (62), die in 2018 de 34-jarige Fouad Rashidi doodschoot in zijn auto, moet 14,5 jaar de cel in. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Bosch woensdag, nadat de rechter hem eerder al 15 jaar oplegde. Het hof vond die maximale straf opnieuw gepast, maar geeft K. 6 maanden strafkorting, omdat de behandeling van de zaak te lang zou hebben geduurd.

Rashidi werd op 8 september 2018 doodgeschoten in een auto in de Sionstraat in Eindhoven. De vechtsporter zat achter het stuur toen hij vijf keer in zijn hoofd werd geraakt. Dankzij meerdere getuigen kon K. al snel worden opgepakt. De twee bleken bekenden van elkaar te zijn. Rashidi had een kantoor in het bedrijfspand van K., die auto's verkocht. In 2019 vroeg het Openbaar Ministerie om een celstraf van 13 jaar, maar de rechters gaven vijftien jaar. De straf viel hoger uit, omdat de moord plaatsvond op klaarlichte dag en in de buurt van meerdere kinderen. K. nam daarmee het risico dat hij ook omstanders zou raken. K. zelf ontkende dat hij de schutter is en besloot in hoger beroep te gaan. Toch verandert er nu, op de zes maanden strafkorting na, dus niets aan het eerdere oordeel. LEES OOK: Fouad werd vijf keer in hoofd geschoten: 15 jaar cel geëist in hoger beroep Vechtsporter voor de ogen van jonge kinderen meerdere keren door zijn hoofd geschoten: 15 jaar cel