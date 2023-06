Kinderen bedenken een medaille voor veteranen: ‘Wees er trots op'

Veteranen krijgen binnenkort een speciale medaille opgespeld die is ontworpen door kinderen uit Helmond. Zo’n 130 scholen deden aan de wedstrijd. Het ontwerp van groep 5 van basisschool De Goede Herder maakte de meeste indruk. Liam (10) is dolblij. Zijn vader is veteraan en die krijgt straks een medaille opgespeld die door zijn klas is bedacht.

Veteraan Luuk Elshout (38) uit Drunen loopt woensdagochtend naar de Helmondse bassischool. In zijn hand de winnende medaille. Eentje met acht verschillende kleuren handen in een hartvorm, het veteranenlogo en het oneindigheidsteken (een 8 op zijn zijkant).

"Kinderen leren op een speelse manier wat een veteraan is."

De afgelopen maanden konden scholen hun ontwerp voor een veteranenmedaille indienen. Luuk Elshout: “Een veteranenspeldje bestond al, maar een mooie medaille hadden we nog niet. En die is wel belangrijk, die zegt namelijk iets over waar je bent geweest. De opdracht was om een medaille te maken die veteranen eert en die ze trots maakt. En zo leren kinderen op een speelse manier wat een veteraan is.” Als Luuk groep 5 binnenstapt worden de kinderen in de klas onrustig. “Zouden we gewonnen hebben?”, hoor je door de klas gaan. Luuk heeft het verlossende woord: “Jullie hebben de Kids Challenge Veteranendag 2023 gewonnen, hoppa!” Gejuich gaat door de klas en dat wordt alleen maar meer. De hele klas mag namelijk naar de Veteranendag in Den Haag en daar de premier en de koning ontmoeten. En ze mogen meevliegen in een Dakota.

“De veteranen verdienen een medaille omdat ze in de oorlog hebben gewerkt."

“We hebben allemaal plaatjes gemaakt en zo hebben er één medaille van gemaakt”, vertelt Liam. De achtjarige Sem heeft de handen op de medaille bedacht. “De handen hebben allemaal een andere huidskleur. Ik wilde daarmee duidelijk maken dat iedereen erbij hoort.” Het oneindigheidsteken daaronder moet laten zien dat je veteraan voor altijd bent. Chayenna (9) vindt het ‘vet’ dat de veteranen de onderscheiding krijgen. “Ze verdienen dat echt omdat ze in de oorlog hebben gewerkt. Het is wel een beetje gek dat ze dan nu onze medaille krijgen.” Maik Swinkels heeft bij de luchtmacht in Afghanistan en Jordanië gediend. Zijn zoon Liam zit in de winnende klas. “Ik zag een advertentie voor de wedstrijd voorbij komen en gelukkig was de juffrouw meteen enthousiast”, vertelt de trotse vader. Twee maanden geleden zag hij het ontwerp: “De symboliek erachter is mooi.”

“Ik hoop dat jullie er blij mee zijn én dat jullie er zuinig op zijn.”

Hij is trots dat het ontwerp van zijn zoon binnenkort op zijn pak gespeld wordt. Liam heeft nog wel één boodschap voor zijn vader en alle andere veteranen: “Ik hoop dat jullie er blij mee zijn én dat jullie er zuinig op zijn.” De eerste medaille wordt op 24 juni tijdens Veteranendag uitgereikt aan de koning en een veteraan. Deze ceremonie is die dag live te volgen tussen 10 en 11 uur via Omroep Brabant televisie.