Agent die agressieve hond doodschoot wordt niet vervolgd

De agent die vorig jaar in Helmond een agressieve hond doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten na onderzoek door de Rijksrecherche. Twee mensen die in de buurt stonden toen de hond werd neergeschoten, raakten lichtgewond.

De politie werd op zaterdagavond 17 september opgeroepen omdat er op de Hikspoorstraat een hond zou zijn aangevallen door een vechthond. Eenmaal in de straat zagen de agenten een vrouw met een hondje. Ze zei dat haar hond was gebeten door een andere hond.

Toen de agenten aanbelden bij het huis waar de hond thuis zou horen, rende een Amerikaanse stafford naar buiten. Volgens het OM ging het daarna erg snel. De hond was zo agressief dat een van de agenten meerdere keren op de hond schoot toen die op hem afkwam.

De hond overleed. De twee eigenaren van de hond werden geraakt door afgeketste kogels. Een van hen werd net boven zijn oor geraakt, de ander in de onderarm.

Poging tot doodslag

Nadat de twee in het ziekenhuis waren behandeld, deden ze aangifte van poging tot doodslag. De Rijksrecherche startte daarom een onderzoek. Hiervoor is gesproken met meerdere getuigen en zijn bodycambeelden bekeken. Ook is er uitgebreid sporenonderzoek gedaan.

Daaruit blijkt dat de agenten meerdere keren tegen de bewoners hadden geroepen dat ze de hond naar binnen moesten halen. De Amerikaanse stafford staat bekend als vechthond en kan zich volgens het OM soms onvoorspelbaar gedragen.

De agent heeft gericht op de hond geschoten en zijn vuurwapen steeds naar beneden gericht. Dat er twee mensen gewond zijn geraakt, valt volgens het OM de agent niet te verwijten. Het OM ziet daarom geen reden om de agent te vervolgen.

