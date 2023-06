Sportieve BSO heeft personeel genoeg dankzij jonge sportleraren

Bijna alle kinderopvangcentra hebben een groot tekort aan personeel. Ouders met kinderen op de basisschool weten er alles van. Maar buitenschoolse opvang De Sportstuif op 17 plekken in Brabant heeft daar geen last van. De BSO groeit enorm, maar heeft nauwelijks problemen om personeel te vinden. De Sportstuif biedt sportieve opvang en alle begeleiders hebben sport gestudeerd.

Manager Ruben Goossens van de Sportstuif in Best vertelt: “We zien en horen om ons heen dat er veel tekorten zijn. Hier melden zich ook steeds meer ouders voor kinderopvang, maar wij hebben genoeg personeel om alle groepen te draaien.”

De kinderen spelen veel buiten en zijn actief bezig. “De mensen die hier werken hebben een sportieve en pedagogische achtergrond. Bijvoorbeeld de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) of MBO sport en bewegen. Het aanbod op dat gebied is heel breed en daardoor zijn er veel mensen beschikbaar”, legt Ruben uit.

Andere BSO's, maar ook scholen, zoeken naar creatieve oplossingen om het personeelstekort aan te pakken. Zo zetten ze op basisschool De Wittering in Rosmalen muzikanten, kunstenaars en theatermakers in als er een docent uitvalt. Met lesbevoegdheid, maar soms ook zonder.

Drummer Marcel van Vught geeft regelmatig workshops, maar staat woensdag voor de klas. Hij speelt normaal gesproken in bandjes, maar tegenwoordig is hij bijna dagelijks op scholen en de buitenschoolse opvang te vinden. “Ik word wakker met een appje dat er ergens in Brabant een docent ziek is. Dat kan van groep 1 tot groep 8 zijn. Dan ga ik daarnaartoe en geef ik les", vertelt Marcel. Scholen zijn erbij geholpen en ik kan wat meer uren maken."

Dat was voor hem in het begin wel even wennen. “Het muzikantenleventje is veelal in de avond, dus nu moet ik ineens vroeg mijn bed uit. Maar het is leuk om te doen.”