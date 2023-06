112-nieuws: autobrand op A58 • harde botsing op fietspad

06.00

In een supermarkt in Eindhoven is gisteravond een pakketje met drugs bezorgd. Degene die de drugs kwam ophalen, is aangehouden. Dat meldt de politie Eindhoven op Facebook. Er was nog een man die zich verdacht gedroeg tijdens de aanhouding. Hij bleek op een gestolen fiets te rijden en is ook meegenomen.

Het pakketje was geadresseerd aan de supermarkt, toen medewerkers het pakketje open maakten ontdekten zij wit poeder in het pakket. Nadat zij de politie hadden gebeld, stond er iemand aan de balie die het pakketje wilde hebben. De drugs zijn in beslag genomen en de recherche doet verder onderzoek naar de zaak.