IS-aanhanger (16) opgepakt voor gesprekken over aanslagen

Een 16-jarige jongen uit Eindhoven is opgepakt omdat hij contact zou hebben met IS-aanhangers om plannen te smeden voor een aanslag. Hij werd begin mei thuis gearresteerd en zit nog vast. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na vragen van het Eindhovens Dagblad.

Dinsdag werd hiervoor ook een negentienjarige jongen in Deventer aangehouden. Volgens de krant zou de Eindhovenaar wonen in de wijk Burghplan in Stratum. Hij zou op de app Telegram hebben gesproken met de Deventenaar en een verdachte uit België. Die gesprekken gingen over het plannen van aanslagen, gericht op doelen in België.

Terroristisch misdrijf

Een woordvoerster van het OM zegt in de krant dat het gaat om serieuze gesprekken. De jongen had nog geen fysiek contact gehad met de anderen, hij had ook geen spullen gekocht. Hij wordt volgens het OM verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De jongen zou op 4 mei in zijn huis zijn opgepakt. Buurtgenoten zagen hoe zwaarbewapende agenten bij het huis van het gezin stonden. Die aanhouding verliep rustig. Het huis en een schuurtje werden grondig doorzocht, zagen omwonenden. En er werden papieren meegenomen.

Het onderzoek naar de jongen loopt nog, op 17 mei is besloten dat hij nog zeker dertig dagen in de cel moest blijven, hij blijft dus nog zeker tot half juni vast zitten. Familie van de tiener en zijn advocaat wilden tegenover de krant niet reageren op de aanhouding en de beschuldigingen.

Twintigers

Volgens de krant is er een link met een grote actie in delen van Vlaanderen waarbij op dezelfde dag ook zeven twintigers zijn opgepakt, van Tsjetsjeense afkomst. Een van hen was de jongen met wie de Eindhovenaar contact had.