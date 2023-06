Andere manieren om aan de overkant te komen als de Haringvlietbrug dicht is

Ben jij normaal gesproken aangewezen op de Haringvlietbrug om van West-Brabant naar Zuid-Holland te komen? Maak dan je borst maar nat de komende twee maanden. Je kunt natuurlijk de files op de omleidingsroutes voor lief nemen, maar er zijn ook alternatieven. We zetten ze voor je op een rijtje.

"Het gaat om de afsluiting van een oeververbinding waarvan er niet veel zijn. Dus voor de mensen hier is het echt vreselijk", geeft Diana Wonnink van Rijkswaterstaat toe.

1. A16 over de Moerdijkbrug

Wanneer je met de auto vanuit Bergen op Zoom over de A4 richting Rotterdam wilt gaan, zul je moeten omrijden via de A16 over de Moerdijkbrug. Door de extra drukte op de omleidingsroute waarschuwt Rijkswaterstaat voor flinke vertraging tijdens de spits.

2. N57 over de Haringvlietdam

Je kunt er ook voor kiezen om bij knooppunt Hellegatsplein af te slaan richting Stellendam om over de N57 richting het noorden rijden. Als je in Rotterdam moet zijn, kost je dat vanuit de regio Bergen op Zoom/Roosendaal zeker een uur extra reistijd.

3. A27 over de Keizersveerbrug en de Merwedebrug

Automobilisten uit de richting van Breda die de files op de Moerdijkbrug willen vermijden, kunnen eventueel ook de rivieren oversteken via de A27.

4. Pontjes voor fietsers en wandelaars

Mocht je met de fiets gaan of gaan lopen dan heb je geluk. Rijkswaterstaat laat dagelijks pontjes varen tussen Hellegatsplein en Numansdorp. Ook het landbouwverkeer kan hier de plas over.

5. Langere treinen tussen Roosendaal en Rotterdam

Reizen met de trein kan ook. Vanwege de verwachte extra drukte laat de NS tijdelijk langere treinen rijden tussen Roosendaal en Rotterdam. Maar let op: tussen Bergen op Zoom en Roosendaal rijden van 9 tot 19 juni geen treinen. ProRail werkt dan aan het spoor. De NS zet dan bussen in.

Rijkswaterstaat adviseert buiten de spits te reizen en werktijden aan te passen. Carpoolen of thuiswerken wordt ook gezien als goed alternatief.

"Stap in ieder geval niet zomaar in de auto, want het wordt echt héél erg", waarschuwt woordvoerster Diana Wonnink. "Kijk naar andere mogelijkheden, want als iedereen in de auto stapt, wordt het chaos. De wegen gaan echt vollopen en hulpdiensten en zorgmedewerkers moeten ook gebruik kunnen maken van de wegen."