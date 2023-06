Tonnie (94) verloor alles na sluwe babbeltruc, verdachte (16) meldt zich

Een 16-jarige Tilburger is donderdag opgepakt nadat hij dinsdag de 94-jarige Tonnie Hendriks uit Goirle op sluwe wijze beroofde. Dat meldt de politie. De jongen heeft zichzelf bij de politie gemeld, er was een foto van hem op social media verschenen.

De politie roept iedereen op om de foto van social media te verwijderen. Het is nog niet duidelijk of alle bezittingen van de vrouw ook weer terug zijn.

Tonnie Hendriks gaf dinsdag op goed vertrouwen al haar waardevolle bezittingen af aan iemand ‘van de politie’. Maar vervolgens werd duidelijk dat ze in een babbeltruc was getrapt en de spullen waarschijnlijk nooit meer terug zou zien.

Dochter Els Verhoeven deed woensdag haar verhaal bij Omroep Brabant. Ze vertelde dat de trouwring van haar moeders overleden man was verdwenen, haar eigen sieraden en ook het geld dat ze apart had gelegd voor een groot feest.

Ze heeft het nieuws van de aanhouding nog maar net gehoord, ze is heel blij dat de jongen is gepakt. Ook moeder Tonnie is opgelucht. De grote vraag is of Tonnie ook werkelijk al haar spullen terug krijgt. De politie is nu met de familie in gesprek en onderzoekt wat er weg is en wat er terecht is.

LEES OOK: Na smerige babbeltruc is Tonnie (94) alles kwijt: 'Ze huilt de hele dag'