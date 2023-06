Venus Williams is in Rosmalen: 'Niemand is blijer om hier te zijn dan ik'

Niet alleen de organisatie van het Libéma Open maakt zich op voor het tennistoernooi dat zaterdag in Rosmalen van start gaat. Ook blikvanger Venus Williams is er klaar voor. Terwijl ze veel media-optredens afslaat, liep onze verslaggever haar deze ochtend toevallig tegen het lijf. Het is hier net Wimbledon, hè? “It's very, very close.”

Ontspannen en zelfverzekerd. Zo oogt de levende tennislegende Venus Williams donderdagochtend als onze verslaggever haar per toeval tegenkomt langs de tennisvelden in Rosmalen. Met een erelijst om je vingers bij af te likken is de Amerikaanse dé ster van het toernooi. Vijf keer schreef ze Wimbledon op haar naam. Twee keer won ze het US Open en daarnaast is ze viervoudig olympisch kampioen. Het is dan ook niet zo gek dat veel aandacht uitgaat naar Williams. Uitnodigingen van talkshows als Op1 en Jinek sloeg ze af. Maar voor onze verslaggever maakt de 42-jarige tennisser wel even tijd.

"Ik ben hier om het publiek leuk en goed tennis te laten zien."

“Niemand is blijer om hier te zijn dan ik”, zegt Williams. “Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen om blij te zijn. Ik ben hier om het publiek leuk en goed tennis te laten zien. En mezelf natuurlijk.” Dat het Libéma Open lukte Venus Williams naar Rosmalen te halen, is een grote stunt. En die is niet onopgemerkt gebleven bij het publiek. Veel liefhebbers hopen komende week een glimp van haar haar te kunnen opvangen. Maar hoe bijzonder vindt Williams het eigenlijk zelf dat ze op Brabantse bodem is? “Het is mijn eerste keer hier. En eerste keren zijn altijd speciaal!” Williams gold lange tijd als een van de te kloppen vrouwen. Maar door blessureleed kwam ze sinds januari niet meer in actie. Ze is nu de nummer 701 op de wereldranglijst. Ze mag meedoen aan het Libéma Open, omdat ze een zogenoemde wildcard kreeg van de organisatie.

“Vanochtend heb ik mijn voeten vies gemaakt op het gras en de banen zijn geweldig."