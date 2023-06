De 94-jarige Tonnie Hendriks uit Goirle is nog steeds in tranen. Ze gaf dinsdag op goed vertrouwen al haar waardevolle bezittingen af aan iemand ‘van de politie’. Maar al snel werd duidelijk dat ze is opgelicht en de spullen waarschijnlijk nooit meer terug zal zien. Ze vertelt emotioneel haar verhaal. "Het gaat niet goed", zegt ze. "Ik hoop dat anderen dit nooit mee hoeven te maken."