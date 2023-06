112-nieuws: auto op zijn kop in sloot • bermbranden in Gemonde

21.35

In de Gestelsebuurt in Den Bosch is vrijdagmiddag een vrouw aangehouden voor bedreiging. Ze had gedreigd tijdens de ontruiming van een zonnestudio het pand in brand te zullen steken. Aanleiding was de inbeslagname van de inboedel van de zonnestudio in de Hildebrandstraat. Dat gebeurde op last van de justitie in een drugsonderzoek in Brabant.

De eigenaar van het bedrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en zit vast. De veroordeelde moet nog geld terugbetalen aan de staat. Daarom werd beslag gelegd op de goederen van de zonnestudio, zoals zonnebanken. De vrouw is vanmiddag rond half vier aangehouden. Na verhoor op het politiebureau is ze weer vrijgelaten. Tegen haar wordt een proces-verbaal opgemaakt.