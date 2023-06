112-nieuws: auto op zijn kop in sloot • vrachtwagens botsen op A2

19.10

Op de N279 is vanmiddag een auto van de weg geraakt en op zijn kop in een sloot met water beland. De bestuurder van de auto kon zelf uit de auto komen. Waardoor de jongeman de controle over de auto heeft verloren is niet duidelijk. Hij is niet gewond geraakt. De jongeman was alleen en niemand heeft het ongeluk zien gebeuren. Ook kon hij niet bellen omdat zijn telefoon in het water was gevallen. Een passerende automobilist is gestopt en heeft de hulpdiensten ingeschakeld.