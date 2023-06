Golfslagbad van de Tongelreep is nog geen haar veranderd: zo komt dat

Zes jaar na de sluiting is het golfslagbad van de Tongelreep in Eindhoven nog maar weinig veranderd. Het bad had al lang gesloopt moeten zijn, maar op beelden van YouTubers is te zien dat onder meer de iconische turbotol nog intact is. Begin dit jaar werd het buitenbad pas gesloopt en het golfslagbad volgt volgend jaar. De nieuwbouwplannen keer op keer zijn uitgesteld. Hier vertellen we wat er misging.

Een langslepend hoofdpijndossier, zo waren de plannen rondom de verbouwing van de Tongelreep wel te noemen. Het golfslagbad en het buitenbad van de Tongelreep werden in september 2016 gesloten. Het bad moest vernieuwd worden. Er kwamen ambitieuze plannen voor een fraai nieuw bad, maar het ging mis in september 2018. Het lukte de gemeente Eindhoven toen niet om het met aannemers eens te worden over het verbouwingsplan. Ze wilde het bad laten bouwen voor 12 miljoen. Maar de enige aannemer die een offerte wilde maken, wilde er ruim 21 miljoen voor hebben. De wethouder ging daarom werken aan een oplossing. De plannen werden bijgesteld, zodat ze goedkoper zouden worden. In het nieuwe plan van de wethouder was zelfs helemaal geen ruimte meer voor gezinnen en recreanten. Extra geld

Niet leuk, vonden veel mensen. Gelukkig kwam er een oplossing. In 2019 kwam er 7,5 miljoen euro uit de Brainport Regio Deal beschikbaar voor de Tongelreep. Dat is geld van het Rijk, bedoeld om te helpen de Brainportregio aantrekkelijker te maken. Daarnaast kon de wethouder nog vijf miljoen euro extra lospeuteren bij de gemeenteraad. Ook werd eind 2019 een overeenkomst gesloten met de zwembond KNZB en CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs). Die organisaties beloofden hun activiteiten in het zwembad uit te breiden, waardoor de gemeente op meer inkomsten kan rekenen. Nog meer geld

Met dat extra geld werden de plannen voor de Tongelreep weer flink uitgebreid. Er zou zo'n vijfhonderd vierkante meter extra zwemwater bijkomen. Er was weer ruimte voor topsport, recreanten en verenigingen in het bad. Begin 2020 hoefde alleen de aanbesteding nog geregeld worden. Maar dat lukte niet op tijd door de coronacrisis. In 2022 bleek dat er nog meer geld nodig was, omdat prijzen in onder meer de bouw flink waren gestegen. Op verzoek van de wethouder trok de gemeenteraad uiteindelijk de portemonnee. Ook vanuit Den Haag komt extra geld. Aan de slag

De gemeente heeft dit jaar overeenstemming bereikt met drie aannemers en de contracten zijn inmiddels ondertekend. Ook de bouwvergunning is binnen. Dat betekent dat de bouw écht kan beginnen. Eerst worden de huidige zwembaden gesloopt en worden daar nieuwe gebouwd. Het buitenbad is begin dit jaar al gesloopt, het golfslagbad is volgend jaar aan de beurt. De nieuwe zwembaden en kleedkamers moeten eind 2024 open kunnen voor publiek. In de tweede fase worden de nieuwe entree, horeca, winkels, kantoren en vergaderruimtes gebouwd. Dat moet in 2025 klaar zijn.