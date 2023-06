Deze tennislegendes gingen Venus Williams voor in Rosmalen

Venus Williams is dit weekend de blikvanger tijdens het tennistoernooi Libéma Open in Rosmalen. De viervoudig olympisch kampioen uit de Verenigde Staten maakt na veel blessureleed haar comeback. Dat het grastoernooi in Rosmalen in trek is bij veel toptennissers, blijkt uit een blik in de archieven. Een overzicht.

Roger Federer

Zo'n bekendheid als hij nu is, was hij toen nog niet. Maar tennissen kon Roger Federer in 2002 ook al. Helaas voor Federer was Sjeng Schalken hem in de halve finale de baas. Later zou Federer wel nog veel meer toernooien winnen, waaronder maar liefst 20 Grand Slams.

Roger Federer in 2002 in Rosmalen. (foto: ANP).

Kim Clijsters

Terug naar de vrouwen. En wel naar onze zuiderburen: Kim Clijsters. Op deze foto zie je haar in actie tijdens de tweede ronde in Rosmalen. Uiteindelijk zou ze het grastoernooi in 2003 op haar naam schrijven.

Kim Clijsters (foto: ANP).

Justine Henin

We blijven nog even bij de Belgische vrouwen. Want ook Justine Henin is een grote naam voor wie het publiek massaal de weg naar Rosmalen wist te vinden. Twee keer won ze het toernooi. In 2001, nota bene tegen Clijsters. En jaren later in 2010.

Justine Henin (foto: ANP).

Richard Krajicek

De enige Nederlander die op het heilige gras van Wimbledon wist te winnen, speelde uiteraard ook in Rosmalen. In 2003 speelde Krajicek er zelfs zijn laatste partij als proftennisser. Betere herinneringen zal hij ongetwijfeld hebben aan de edities van 1994 en 1997. Die won hij namelijk.

Richard Krajicek (foto: ANP).

Lleyton Hewitt

Nog zo'n grote naam die in Rosmalen speelde, is Lleyton Hewitt. De Australische krachtpatser deelde in 2001 de lakens uit op het Brabantse gras. In de finale won hij van de Argentijn Guillermo Cañas.

Lleyton Hewitt (foto: ANP).

Martina Hingis

Naast Roger Federer was er nog een Zwitserse tennisser van wereldniveau die de Rosmalense banen bestormde. En wel Marina Hingis. In 2000 schreef ze het Libéma Open met speels gemak op haar naam. In de finale maakte ze gehakt van Ruxandra Dragomir. De Zwitserse won vijf Grand Slam-toernooien.

Martina Hingis (foto: ANP).

Daniil Medvedev

Hij was vorig jaar de gedoodverfde favoriet om het Libéma Open te winnen. Zeker nadat hij een jaar eerder de Grand Slam US Open op zijn naam schreef. Maar daar stak Nederlander Tim van Rijthoven een stokje voor. Anno 2023 gaat de Rus op herhaling, want ook nu is hij een van de deelnemers.