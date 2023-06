Beste sprinter van de wereld heeft alle tijd voor fans en knuffelt hond

Hij wordt door veel wielerliefhebbers gezien als de beste sprinter aller tijden: Mark Cavendish. Zondag rijdt hij tijdens de ZLM Tour voor de derde dag op rij door onze provincie. Het afscheidnemende sprintkanon trekt behoorlijk wat aandacht van het publiek, maar sportief gezien zit het nog niet mee deze ronde.

Leon Voskamp Geschreven door

Cavendish is veruit de bekendste wielrenner in het peloton van de ZLM Tour. Hij pakte in alle grote ronde etappes en heeft de wereldtitel op zijn cv staan. De Brit ziet in zijn laatste seizoen als wielrenner de ZLM Tour als ideale voorbereiding op de Tour de France, waar hij nog één overwinning nodig heeft om alleen het record in handen te hebben. Van massale ‘Cavendish-gekte’ was zaterdag tijdens de vierde etappe in Roosendaal geen sprake. Maar als voor de start jeugdige fans met hem op de foto willen, neemt hij alle tijd. De Engelsman pakt zelfs even het hondje van een toeschouwer om een knuffel te geven. “Ik ben met hem op de foto gegaan, hij was heel aardig. Het is apart dat zo'n beroemde renner door de omgeving fietst”, zegt de tienjarige Jarno Leenaerts uit Achtmaal vlakbij de eindstreep. Hij draagt net als zijn moeder en opa hetzelfde wielershirt. “De liefde voor fietsen zit diep in onze familie. Zelf vind ik wielrennen leuk, maar ook mountainbiken en veldrijden. Ik hoop het net zo ver te schoppen als Tadej Pogacar.”

“Echt apart dat hij hier door de omgeving fietst.”

Iets verderop kijkt Corné van Oevelen uit Roosendaal naar het voorbijrazende peloton. Vorig jaar was hij verkeersbegeleider, maar na een amputatie van een deel van zijn linkerbeen zit hij in een scootmobiel. “Ik ben wielerliefhebber en probeer de wedstrijden in de buurt allemaal te bezoeken. Mooi dat Cavendish meedoet, al mag van mij ook Olav Kooij winnen. Volgend jaar ben ik er weer bij, maar dan kan ik staan. Schrijf dat maar op.” Toine Snepvangers wacht in de schaduw op de massasprint. Hij geeft Cavendish een goede kans, maar hoopt op Nederlands succes. "Je weet het nooit in het wielrennen, het is de spannendste sport die er is. En dat dit keer bijna in m'n voortuin, want ik woon hier vlakbij.”

Corne van Oevelen in zijn scootmobiel langs de route.

Cavendish kon geen potten breken in Roosendaal en zag dat Arvid de Kleijn de etappewinst pakte. Zondag is de etappe met start en finish in Oosterhout waarschijnlijk zijn laatste officiële wedstrijd in Nederland. Voormalig Nederlands topsprinter Jeroen Blijlevens verwacht geen Brits succes. “Cavendish is een naam. Kooij is momenteel beter, maar heeft die naam nog niet. Het publiek verwacht daarom veel van Cavendish. Insiders weten dat onze landgenoot hogere ogen gooit.”

“Cavendish is een naam, maar Kooij is beter.”

Alle etappes van de ZLM Tour zijn live te volgen op Brabant+. Dat is de nieuwe gratis app waarmee het complete video-aanbod van de omroep on demand is te zien. Met de app, vergelijkbaar met diensten als Netflix en NPO start, kijk je gratis en reclamevrij, waar en wanneer je wilt, naar series van Brabantse bodem. Ook kun je met de app live tv kijken en naar Omroep Brabant radio luisteren. De ZLM Tour is het eerste evenement dat in zijn geheel live te volgen is op Brabant+. De etappe zondag is live te zien op tv bij Omroep Brabant.