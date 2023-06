Boeren kunnen nu zelf uitrekenen of ze zich uit kunnen laten kopen

Boeren die vrijwillig willen stoppen, kunnen vanaf nu uitrekenen of ze voor een uitkoopregeling in aanmerking komen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarvoor een speciale website gemaakt. De vraag is of er zoveel boeren vrijwillig stoppen dat er genoeg stikstofruimte vrijkomt voor natuurherstel, woningbouw en verduurzaming van de landbouw.

Piekbelasters die willen stoppen, kunnen 120 procent van hun bedrijfswaarde krijgen. Deze regeling heet Lbv-plus. Het gaat dan om boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied. Niet-piekbelasters kunnen 100 procent krijgen.

Weten wat je opties zijn

De ZLTO schat dat er tussen de 250 en 300 piekbelasters in Brabant zijn. “Hoeveel boeren gaan stoppen weten we niet”, zegt een woordvoerder van de ZLTO. “Er zullen ongetwijfeld boeren gebruik van maken, maar veel boeren weten nog helemaal niet of ze willen stoppen.” De boerenbelangenorganisatie ziet ook veel aarzeling: “Het vertrouwen in de overheid is onder boeren al niet zo groot.”

Toch raadt de ZLTO boeren wel aan om te kijken of ze in aanmerking komen voor een uitkoopregeling. “Het is handig om te weten waaruit je kunt kiezen. Het is natuurlijk lastig om het puur zakelijk te zien, maar wel het verstandigste. Als dan blijkt dat je piekbelaster bent, ben je nog steeds tot niets verplicht.”

Vrijwillig

De uitkoopregelingen zijn nadrukkelijk vrijwillig. Verplicht stoppen is voor de ZLTO absoluut niet aan de orde. Als niet genoeg boeren vrijwillig stoppen, komt gedwongen uitkoop wel weer op tafel te liggen. De hoop bij zowel de overheid als de boerenorganisaties is dat het niet zover komt.

Welke bedrijven zich wel zullen laten uitkopen, hangt volgens de ZLTO sterk af van individuele situaties. “Een boer van in de zestig zonder opvolger die nu piekbelaster blijkt, zal eerder willen stoppen dan een collega die wél door kan en wil. Boeren die door willen gaan, zullen er alles aan doen om door te kunnen gaan.”

In het najaar komen ook subsidies beschikbaar voor piekbelasters die willen verhuizen of innoveren. Ook voor boeren die minder dieren per hectare grond willen gaan houden, komen dan subsidies.

Goedkeuring

Ook de provincie wachtte met smacht op de uitkoopregelingen. De hoop is dat er zoveel boeren stoppen dat er genoeg stikstofruimte vrijkomt voor natuurherstel. Momenteel krijgen projecten waarvan stikstof neerkomt op gevoelige natuurgebieden geen vergunning. Ook de 'PAS-melders' die buiten hun schuld geen vergunning hebben, moeten met vrjgekomen stikstofruimte geholpen worden.

Eind november vorig jaar presenteerde minister Van der Wal van Natuur en Stikstof de uitkoopregelingen. Voordat deze ingevoerd konden worden, moest de Europese Commissie hier goedkeuring voor geven. Dat was nodig omdat de regelingen anders als staatsteun gezien konden worden.

Die goedkeuring kwam er vorige maand en nu kunnen boeren dus zien of ze piekbelaster zijn en voor wat voor regeling ze in aanmerking komen. Met een speciale website kunnen ze hun zogeheten ‘stikstofvracht’ uitrekenen. Ze krijgen dan te zien of deze boven of onder de grens ligt voor de 'riante' uitkoopregeling.

Boeren kunnen zich vanaf 3 juli inschrijven voor de uitkoopregelingen. De 100 procentregeling sluit op 1 december 2023 en de 120 procentregeling op 5 april 2024.

